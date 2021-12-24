Обратный отсчет начался: как остановить новое вторжение России в Украину Курт Волкер, cepa.org

24.12.2021, 11:45

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КУРТ ВОЛКЕР

Cрочные меры Запада нужны, несмотря на рождественские каникулы.

Когда в 21 веке Россия прибегает к политике вымогательств, чтобы утвердить свое господство над соседними странами, это звучит оглушающе. В течение нескольких месяцев Москва существенно нарастила военные силы на территории Украины и вокруг нее. В Крыму, на Донбассе, в южных и западных военных округах РФ и в Беларуси Россия собрала более 100 000 военнослужащих, а кроме того оборудование, материально-технические средства и даже мобильные медицинские объекты, что дает президенту Владимиру Путину возможность в любой момент вторгнуться в Украину.

17 декабря Россия публично обнародовала список требований — подразумеваемую цену за то, чтобы Путин не нападал на Украину и не начинал войну в Европе. Россия заранее знала, что несколько пунктов из этого списка, будут решительно отвергнуты США и НАТО. Не только требования о будущем, такие как запрет на присоединение к НАТО большего числа стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), обязательство не участвовать в военных тренировках и учениях с бывшими советскими государствами и обязательство не вводить силы НАТО на территории или в воды Центральной или Восточной Европы, над которыми Россия стремится доминировать. Там было четкое послание о том, что НАТО должно вывести свои войска из стран Балтии, отозвать свое обязательство принять в члены альянса Украину и Грузию, и, возможно, даже убрать ядерное оружие США с континента.

Как всегда в случае с Россией, вопрос, который следует задать, заключается не в том, что она говорит, а в том, почему она это говорит?

Одно из объяснений заключается в том, что Путин считает, что у США и их союзников по НАТО не хватает воли для того, чтобы остановить Россию. Поэтому почему бы не продолжить? После катастрофического вывода войск из Афганистана, объявленного американского намерения уйти из Ирака, напряженной внутренней политики всех крупных западных стран, от США до Германии и от Великобритании до Франции, Италии и Польши, Путин должен верить, что Западу просто не хватает мужества или внутренней политической поддержки для применения силы, чтобы защитить свободу на Востоке Европы.

Второе объяснение: Путин видит, что Украина — разделена. Несмотря на то, что российские силы подошли вплотную к границам, президент Владимир Зеленский сражается с двумя из самых мощных прозападных сил в Украине — бывшим президентом Петром Порошенко и с самым богатым украинским бизнесменом — в то время как другие, более одиозные олигархи остаются в тени. Официальное обвинение Порошенко может появиться уже на этой неделе. Ликвидация олигархической политико-экономической системы Украины жизненно важна и давно назрела. Целью должно быть уравнивание правил игры, подкрепленное верховенством закона. Но нынешний подход к деолигархизации, а также выбор времени в период усиления российских угроз, только выгодны России. Настало время для всех прозападных сил в Украине забыть о своих разногласиях и вместе работать над защитой страны.

Третье объяснение вызывает наибольшее беспокойство. Путин наполнил свои договорные требования такими предложениями, которые, как он знал, будут совершенно неприемлемыми для Украины, Европы и Соединенных Штатов. И все равно предложил это. Похоже, он сознательно добивался отказа Запада от его предложений. Зачем? Есть опасение, что он хочет применить военную силу. Возможно, он считает, что ответ Запада может быть использован в качестве предлога для оправдания новой военной акции России против Украины или какого-либо другого шага, такого как аннексия Донбасса, в максимально подходящий момент.

Как раз к этому самому неприятному объяснению политики вымогательства со стороны России Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО надо отнестись самым серьезным образом. Запад должен не только решительно отвергнуть требования России, но и дать ей понять, что он не будет вступать в какие-либо переговоры до тех пор, пока российские вооруженные силы готовы нанести удар. Цивилизованная нация не может так себя вести себя, и любое использование агрессии для навязывания воли одной страны другой суверенной стране должно встречаться с абсолютным сопротивлением. Путин расценит внутренние консультации НАТО, задержки и предложения о переговорах как доказательство слабости. НАТО не должно давать Путину такого поощрения.

Чтобы предотвратить российскую военную кампанию, Запад должен действовать сейчас, а не ждать, пока станет слишком поздно. Да, последствия нового вторжения в Украину для России должны быть разрушительными. Но даже до самого вторжения должны быть последствия для его вымогательских требований, которые могут быть отменены, если Россия согласится уйти.

Незамедлительные шаги должны включать следующее:

Западные европейцы должны более активно выступать против агрессии России. Если Соединенные Штаты заметно более откровенно заявляют об агрессивном поведении России, а Европа относительно спокойно, это подает сигнал о том, что Запад разделен и не будет действовать. Америка должна лидировать, но Европа при этом должна быть со-лидером: единство имеет решающее значение, и все, что меньше, поощряет Россию.

Незамедлительно ввести санкции против России. Текущая политика Запада заключается в том, что если Россия поступит еще хуже, то тогда (и только тогда) Запад введет новые санкции. Эту динамику нужно изменить — Запад должен применить новые санкции против России незамедлительно и согласиться на снятие этих санкций только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации.

Увеличить военную помощь Украине сейчас. Сенаторы США Шахин и Портман уже представили резолюцию в поддержку увеличения помощи Украине в сфере безопасности. Администрация Байдена должна публично одобрить это и быстро обработать конкретные запросы о военной помощи, представленные министром обороны Резниковым во время его недавнего визита в Вашингтон, независимо от каких-либо законодательных действий. Время имеет существенное значение.

Держать Россию в неопределенности. Союзники США и НАТО не должны сигнализировать о том, какие меры «сняты с повестки дня». Россия должна быть не уверена в том, какие шаги Запад может в конечном итоге предпринять, чтобы поддержать Украину. Заранее обещая, что вооруженные силы США не будут задействованы, или даже просто заявляя о своей твердой приверженности существующим союзникам, а не друзьям, не являющимися союзниками, Запад сигнализирует России о том, что нападение на некоторые страны безопасно, и, следовательно, поощряет дальнейшую российскую агрессию против них.

Инвестируйте в энергетическую безопасность Украины. Уязвимость Украины перед российской агрессией усиливается, когда она зависит от импортируемых энергоносителей, даже если они не импортируются напрямую из России. Для достижения подлинной энергетической независимости потребуется время, но эта цель должна быть целью, совместно принятой Украиной, США и Европой, и необходимо немедленно разработать политику для продвижения в этом направлении.

Август и Рождество — когда весь Запад уходит в отпуск — всегда кажутся временами, когда на международной арене происходят серьезные изменения. Распад Советского Союза, революция в Румынии, свергнувшая Чаушеску, Жасминовая революция в Тунисе и советское вторжение в Афганистан — все это произошло в декабре. Иранская революция, свергнувшая шаха Резу Пахлеви, началась в начале января.

Риски развернутой войны в Украине в это Рождество вполне реальны. Для предотвращения этого потребуются срочные меры со стороны Запада — несмотря на рождественские каникулы.

Курт Волкер, cepa.org

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