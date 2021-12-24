Польские пограничники остановили 40 тысяч мигрантов со стороны Беларуси
- 24.12.2021, 11:56
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Сегодня ночью нелегалы опять пытались прорвать границу.
За прошедший год было совершено 40 тысяч попыток нелегально пересечь белорусско-польскую границу. За последний месяц — было 1,5 тысячи таких попыток.
Об этом сообщает Погранслужба Польши.
Вчерашние сутки не стали исключением: 26 мигрантов пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.
1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.