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Польские пограничники остановили 40 тысяч мигрантов со стороны Беларуси

  • 24.12.2021, 11:56
  • 1,020
Польские пограничники остановили 40 тысяч мигрантов со стороны Беларуси
фото: ТАСС

Сегодня ночью нелегалы опять пытались прорвать границу.

За прошедший год было совершено 40 тысяч попыток нелегально пересечь белорусско-польскую границу. За последний месяц — было 1,5 тысячи таких попыток.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

Вчерашние сутки не стали исключением: 26 мигрантов пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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