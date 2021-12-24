Рождество в разных странах мира: самые необычные традиции 24.12.2021, 12:03

Виртуальное путешествие по Европе и не только.

Рождество приходит в тишине. В канун праздника смолкают шумные ярмарки, прекращается толкотня в магазинах, пустеют улицы… Каждый старается провести вечер в кругу семьи.

Чем отличаются традиции празднования Рождества в разных странах — пишет kidpassage.com.

Пряный дух католического Рождества

Праздничное настроение посещает жителей европейских городов задолго до праздника. Уже в середине ноября на городских площадях устанавливают наряженные елки, вокруг которых вырастают палатки рождественских ярмарок. Музыка, смех, круговерть праздничных покупок, детские аттракционы и невероятный букет пряностей, которые добавляют в печенье и глинтвейн – вот признаки приближения Рождества. В каждом доме на столе появляется адвентский венок, который символизирует ожидание светлого праздника. А на ярмарках обязательно сооружают вертепы, изображающие сцену рождения Христа.

Как отмечают рождество в Германии

Пока не наступит тихий рождественский вечер, целый месяц в стране будет царить оживление, центром которого станет каждая рождественская ярмарка в Германии. Именно там выбор подарков превращается в маленький праздник, а печенюшки лебкухен кажутся необычайно вкусными. Лучшие рождественские ярмарки Германии радуют посетителей аттракционами, концертами и театральными представлениями. Начиная с 1 декабря, дети каждый день открывают одно окошечко адвент-календаря, за которым скрывается сладость или маленький подарок. Последнее окошечко откроется 24 декабря, а потом главные подарки принесет Санта Клаус или рождественский ангел. Но до того, в канун 6 декабря, дети выставляют за порог начищенную обувь – в нее кладет маленький сюрприз святой Николай.

Рождество в Англии: традиции и обычаи

В ожидании Рождества в Британии, конечно, наряжают елку. Но главные события рождественской ночи разворачиваются возле камина, поэтому его украшают с особым тщанием: тут пригодятся плющ, омела и остролист. На каминной полке развешиваются чулки – в них Санта (точнее, Father Christmas) положит подарки. А когда в Великобритании празднуют рождество, то за семейным столом не только поют рождественские гимны и едят. Все задают друг другу заранее приготовленные забавные вопросы и надеются получить на них смешные ответы.

Волшебные праздники в Чехии

Что помогает дождаться главного праздника? Неглавные праздники – считают чешские дети. Уже 6 декабря первые подарки им приносит добрый Микулаш, а 13 декабря, в день святой Люции, девочки и девушки в нарядных платьях обходят соседей и просят сладости. А еще дети приходят на рождественские ярмарки в Праге и других чешских городах, чтобы спеть колядки и угоститься расписными пряниками. К празднику чехи обязательно украшают дом елкой – только не срубленной, а живой, растущей в горшке. В праздничную ночь подарки под елку положит не Санта Клаус, а Иисус, которого в Чехии называют Ежишек. И еще одна традиция страны: Прага в рождественские праздники должна быть усыпана снегом. На погоду, к сожалению, повлиять нельзя, но этому городу к лицу любой наряд.

Кто дарит подарки испанским детишкам

В теплом климате Испании Санта чувствовал бы себя некомфортно, поэтому детвора ожидает прихода Папы Ноэля. Перед Рождеством дети вывешивают за окно яркие носочки – в них волшебник сложит свои дары. А в Каталонии подарков ждут от… глазастого бревнышка на ножках. Бревно Caga Tió приносят в дом в начале декабря. Дети укрывают его одеялом и кормят сладостями, а в рождественскую ночь с радостью обнаруживают, что бревнышко принесло им подарки.

Как празднуют рождество в Америке

Отличительная черта праздника – обмен открытками. Десятки полученных открыток являются частью украшения дома, хотя жилье и без того декорируют очень обильно. Лучшее место в доме отводится тканевым сапожкам, в которые Санта Клаус положит свои подарки. Интересно, что Санту чествуют в Америке едва ли не больше, чем в Финляндии, откуда родом зимний волшебник. К столу американцы наряжаются не в вечерние платья, а в рождественские свитера или карнавальные костюмы (эту традицию все давно изучили по фильмам).

Что готовят на Рождество

Кулинарные рождественские традиции в Европе схожи в одном: голодными в праздник быть не полагается. Чем же угощаются в разных странах?

В Германии принято подавать на стол запеченного гуся, фаршированного яблоками и черносливом, хотя все чаще в праздничном меню появляется индейка. Основной десерт Рождества – сладкий хлеб штоллен. При его приготовлении стараются замесить в тесто как можно больше изюма, цукатов и орехов.

Великобритания сохранила давние традиции: в рождественскую ночь здесь едят индейку с крыжовенным соусом и сладкий плам-пудинг. Перед подачей на стол пудинг пропитывают ромом и поджигают.

Индейку подают на стол и в США, только соус здесь предпочитают клюквенный. Но вот в южных штатах вместо птицы готовят телятину с пряными травами. А еще все непременно получают чашечку эгг-нога: сладкого напитка из яиц и молока с корицей (взрослым не возбраняется добавить в питье алкоголь).

Франция – и снова на столе индейка. Только фаршируют ее каштанами. А если на десерт вам предложат «рождественское полено», не отказывайтесь: такое название имеет бисквитный рулет с нежным кремом.

В Болгарии птицу не готовят: считают, что она уносит на своих крыльях счастье из дома. Основное праздничное блюдо – баница, слоеный пирог с тыквой, телятиной, баклажанами, яблоками. В пирог запекают монетки, кизиловые почки, бумажки с пожеланиями: каждому достанется кусочек баницы с хорошей приметой.

В Чехии обязательное блюдо на рождественском столе – жареный карп (чешуйку карпа кладут под каждую тарелку на столе, на счастье). А самым главным украшением сладкого стола является плетеный дрожжевой пирог «Ваночка», хотя дети с удовольствием поедают крошечные печенюшки «цукрови».

Рождественский карп является венцом праздничного стола и в Австрии. Среди множества сладостей нельзя не заметить традиционный штоллен. Рыбу непременно готовят к Рождеству и в Италии. Это может быть окунь, треска, угорь. Не обходится праздничный стол и без сладкого пирога панеттоне, который напоминает пасхальный кулич.

В Испании задолго до праздника начинают объедаться турронами и бубликами-росконами. А в рождественскую ночь жители страны едят индейку с грибами и наваристый суп из четырех видов мяса.

В Финляндии принято есть печеный окорок. А на десерт все дети и взрослые едят любимое лакомство Санта Клауса – риисипууро, вязкую рисовую кашу с миндалем.

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