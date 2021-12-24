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В Беларуси через неделю сильно подорожает «коммуналка»

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  • 24.12.2021, 12:13
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В Беларуси через неделю сильно подорожает «коммуналка»

Стало известно, почему.

Оказывается, беларусы оплачивают аж 83% коммунальных услуг, заявил министр ЖКХ Андрей Хмель в программе на ОНТ.

И в то же время вчера стало известно, что «коммуналка» сильно подорожает в следующем году. Причем первое подорожание произойдет уже через неделю – с 1 января 2022 года. Рост цен составит 11,1 рубля (3,92 доллара) на все услуги, кроме отопления.

А с 1 июня цены подрастут еще на 3,04 рубля (1,08 доллара по теперешнему курсу) – на этот раз на тепловую и электрическую энергию, природный и сжиженный газ.

Так если беларусы оплачивают такой большой процент «коммуналки», зачем понадобилось поднимать на нее цены? Оказывается, затем, чтобы дотянуть себестоимость отдельных услуг. Потому что заявленные 83% оплаты себестоимости касаются не всех услуг.

— То есть, на сегодняшний день потребители жилищно-коммунальных услуг оплачивают все услуги практически по себестоимости, за исключением двух — отопление и подогрев воды. Здесь 20% оплачивает население, 80% оплачивает государство. Это самая дорогая услуга, безусловно, особенно в отопительный период.

Правда, далеко не все платят так мало, признался министр.

— Но чтобы быть до конца откровенным и говорить правду: не все население страны платит так. Есть категория граждан, не занятых в экономике, у которых есть зарегистрированная жилищная площадь, но там никто не прописан, никто не проживает, эта категория граждан оплачивает и эту услугу в полном объеме.

А еще он сказал, что злостным неплательщикам могут запретить выезд из страны.

— Пожалуйста, отдаем в Госпогранкомитет данные — и человек просто не сможет выехать. Это предусмотрено законодательством.

По его словам, таких злостных неплательщиков в стране «тысячи, возможно десятки тысяч на миллионы лицевых счетов в стране».

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