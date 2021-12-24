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«Гарантии мне, немедленно!»: внезапная истерика Путина и логика алкоголика

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  • Александр Хоц
  • 24.12.2021, 12:29
  • 4,370
«Гарантии мне, немедленно!»: внезапная истерика Путина и логика алкоголика

Пришло время радикальных исторических решений.

Внезапная истерика деда ("Вы должны дать гарантии, и немедленно!") напоминает мне логику алкоголика, который не раз избивал соседа, пытавшегося обустроить свой участок на европейский лад.

Затем, выбежав ночью с берданкой, он перенес забор, прирезав себе часть соседской территории. А когда сосед пожаловался в Товарищество садоводов и возмущенные садоводы решили подарить ему ружье для обороны от соседа-алкоголика, - тот снова выбежал с берданкой к перенесенному забору и объявил двор соседа "зоной своих хотелок".

"Если только попытаетесь дать ему ружье, я за себя не ручаюсь. (кричал дед и палил из берданки в воздух). Вон у меня в сарае мина ржавая лежит со времен войны. Или хотите, чтобы я сарай ему подпалил? Ну да, захапал часть земли и окна ему побил, - а чего он нос от меня воротит? Его двор - это зона моих интересов. Что захочу, то и буду делать. Захочу, буду и дальше по окнам шмалять. А если вы соседу ствол дадите, да еще с лазерной наводкой, - то я совсем забор снесу и прихвачу участок. Давайте мне гарантии! Немедленно! Что ствол он не получит! А не то: держите меня семеро! Я старый алкаш, за себя не ручаюсь..."

Товариществу садоводов самое время принимать радикальные решения. Либо они раз и навсегда поставят алкаша на место и обнесут его заросший крапивой участок высоким забором (еще лучше с вышками по углам), чтобы не высовывался. Либо придется отдать соседа на растерзание деду-уголовнику (с миной в сарае).

Но в любом случае, пришло время радикальных исторических решений. Логика ушлепка: "Я буду гадить соседу, как захочу, а вы держитесь подальше, его двор - зона моих хотелок", - должна получить достойный ответ. Раз и навсегда. Это момент истины для Товарищества садоводов. Если уж оно - действительно, товарищество, а не школьный кружок ботаников.

Александр Хоц, «Фейсбук»

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