закрыть
24 декабря 2021, пятница, 12:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЕС отказался спонсировать мегапроект на $13 миллиардов: он должен был пройти через Беларусь

  • 24.12.2021, 12:36
  • 4,470
ЕС отказался спонсировать мегапроект на $13 миллиардов: он должен был пройти через Беларусь

По мнению Еврокомиссии, план несовместим с охраной природы.

ЕС отказался выделять деньги на мегапроект стоимостью 13 миллиардов долларов, из которых примерно 170 миллионов долларов должны были составить затраты в Беларуси.

Это Е-40 — проект строительства судоходной трассы длиной более 2000 км, который хотят проложить по Висле, Припяти и Днепру, чтобы соединить Балтийское и Черное моря.

В опубликованном Еврокомиссией Пояснительном информационном бюллетене (TEN-T: Explanatory factsheets per country) напротив раздела «водные пути» для Польши сделана запись «Без изменений по сравнению с регламентом TEN-T 2013 г.», пишут «Белорусы и рынок».

По мнению Еврокомиссии, обустройство внутренних водных путей этой страны несовместимо с охраной природы в соответствии с принципами устойчивого развития, несмотря на включение Е40 в Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях международного значения.

Отказ включить польский участок пути в TEN-T означает невозможность привлечь на его реконструкцию средства из бюджета ЕС, в том числе из Фонда восстановления и устойчивости (The Recovery and Resilience Facility, RRF), утвержденного ЕС в феврале 2021 года в размере 672,5 млрд евро для преодоления последствий пандемии COVID-19 на экономику европейского региона.

Вместе с тем обновленный план TEN-T не содержит четкого вердикта для беларуского и украинского участков Е40. Решение вопроса вынесено на уровень Восточного партнерства и, скорее всего, с ним еврочиновники определятся в течение 2022 года. Ориентиром для еврочиновников является Индикативный инвестиционный план (Indicative TEN-T Investment Action Plan), разработанный при участие Всемирного банка в 2018 году.

Беларуская часть Е40 не включена в данный документ и с учетом недавнего выхода страны из программы Восточного партнерства, а также с приостановлением работы в Беларуси Европейского банка реконструкции и развития (именно он рассматривался как наиболее вероятной донор для Е40) финансовая поддержка проекта представляется крайне маловероятной.

На реализацию всего проекта собирались потратить до 13 миллиардов долларов, в том числе до 170 миллионов долларов — на работы в Беларуси.

Эти работы включают реконструкцию существующих гидравлических сооружений на восточном склоне Днепро-Бугского канала стоимостью около 19,8 млн. евро, строительство новых гидроузлов на реке Припять, включающие современные судоходные шлюзы стоимостью 56-120 млн. евро, создание судоходного участка международного водного пути Е-40 на польско-беларуской границе стоимостью 5-15 млн. долларов, модернизацию водопитающей системы Днепро-Бугского канала – строительство водохранилища «Жировское» стоимостью 11,7 млн. евро и т. д.

При этом в деревне Нижние Жары в Беларуси решили построить огромный порт, а впоследствии собирались проводить из Китая контейнеры.

Схема водного пути Е40, который проходит через множество важнейших природоохранных территорий Полесья. Красными точками отмечены примерные места возможного строительства новых шлюзов.

Ранее белорусские экологи и представители деловой общественности призвали отказаться от строительства водного пути Е40 ввиду высоких экологических и инвестиционных рисков. По мнению ведущих бизнес-союзов, даже если Е40 удастся реконструировать по IV классу судоходства, водный транспорт и дальше будет проигрывать железнодорожному и автомобильному по ключевым логистическим параметрам: цене, скорости, сезонной устойчивости доставки. Деловые объединения призвали правительство сосредоточить ресурсы на альтернативных региональных проектах, в том числе на развитии туризма на Полесье.

Экологи продолжают настаивать на недопустимости серьезного вмешательства в гидрологию рек, в том числе Днепра, поскольку по всей протяженности Е40 расположено большое количество ценных природоохранных территорий. Кроме того, гидрологические работы и интенсификация судоходства по Киевскому водохранилищу и низовьям Припяти может привести ко вторичному радиационному загрязнению, так как усилится миграция радионуклидов из донных отложений.

В сентябре польский министр климата и окружающей среды под давлением экологических организаций отозвал ранее выданное разрешение на строительство плотины «Сяжево» на реке Висла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип