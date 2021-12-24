ЕС отказался спонсировать мегапроект на $13 миллиардов: он должен был пройти через Беларусь 24.12.2021, 12:36

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По мнению Еврокомиссии, план несовместим с охраной природы.

ЕС отказался выделять деньги на мегапроект стоимостью 13 миллиардов долларов, из которых примерно 170 миллионов долларов должны были составить затраты в Беларуси.

Это Е-40 — проект строительства судоходной трассы длиной более 2000 км, который хотят проложить по Висле, Припяти и Днепру, чтобы соединить Балтийское и Черное моря.

В опубликованном Еврокомиссией Пояснительном информационном бюллетене (TEN-T: Explanatory factsheets per country) напротив раздела «водные пути» для Польши сделана запись «Без изменений по сравнению с регламентом TEN-T 2013 г.», пишут «Белорусы и рынок».

По мнению Еврокомиссии, обустройство внутренних водных путей этой страны несовместимо с охраной природы в соответствии с принципами устойчивого развития, несмотря на включение Е40 в Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях международного значения.

Отказ включить польский участок пути в TEN-T означает невозможность привлечь на его реконструкцию средства из бюджета ЕС, в том числе из Фонда восстановления и устойчивости (The Recovery and Resilience Facility, RRF), утвержденного ЕС в феврале 2021 года в размере 672,5 млрд евро для преодоления последствий пандемии COVID-19 на экономику европейского региона.

Вместе с тем обновленный план TEN-T не содержит четкого вердикта для беларуского и украинского участков Е40. Решение вопроса вынесено на уровень Восточного партнерства и, скорее всего, с ним еврочиновники определятся в течение 2022 года. Ориентиром для еврочиновников является Индикативный инвестиционный план (Indicative TEN-T Investment Action Plan), разработанный при участие Всемирного банка в 2018 году.

Беларуская часть Е40 не включена в данный документ и с учетом недавнего выхода страны из программы Восточного партнерства, а также с приостановлением работы в Беларуси Европейского банка реконструкции и развития (именно он рассматривался как наиболее вероятной донор для Е40) финансовая поддержка проекта представляется крайне маловероятной.

На реализацию всего проекта собирались потратить до 13 миллиардов долларов, в том числе до 170 миллионов долларов — на работы в Беларуси.

Эти работы включают реконструкцию существующих гидравлических сооружений на восточном склоне Днепро-Бугского канала стоимостью около 19,8 млн. евро, строительство новых гидроузлов на реке Припять, включающие современные судоходные шлюзы стоимостью 56-120 млн. евро, создание судоходного участка международного водного пути Е-40 на польско-беларуской границе стоимостью 5-15 млн. долларов, модернизацию водопитающей системы Днепро-Бугского канала – строительство водохранилища «Жировское» стоимостью 11,7 млн. евро и т. д.

При этом в деревне Нижние Жары в Беларуси решили построить огромный порт, а впоследствии собирались проводить из Китая контейнеры.

Схема водного пути Е40, который проходит через множество важнейших природоохранных территорий Полесья. Красными точками отмечены примерные места возможного строительства новых шлюзов.

Ранее белорусские экологи и представители деловой общественности призвали отказаться от строительства водного пути Е40 ввиду высоких экологических и инвестиционных рисков. По мнению ведущих бизнес-союзов, даже если Е40 удастся реконструировать по IV классу судоходства, водный транспорт и дальше будет проигрывать железнодорожному и автомобильному по ключевым логистическим параметрам: цене, скорости, сезонной устойчивости доставки. Деловые объединения призвали правительство сосредоточить ресурсы на альтернативных региональных проектах, в том числе на развитии туризма на Полесье.

Экологи продолжают настаивать на недопустимости серьезного вмешательства в гидрологию рек, в том числе Днепра, поскольку по всей протяженности Е40 расположено большое количество ценных природоохранных территорий. Кроме того, гидрологические работы и интенсификация судоходства по Киевскому водохранилищу и низовьям Припяти может привести ко вторичному радиационному загрязнению, так как усилится миграция радионуклидов из донных отложений.

В сентябре польский министр климата и окружающей среды под давлением экологических организаций отозвал ранее выданное разрешение на строительство плотины «Сяжево» на реке Висла.

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