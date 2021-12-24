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Почти половина россиян бойкотировала перепись населения

  • 24.12.2021, 12:43
Почти половина россиян бойкотировала перепись населения
фото: anadolu agency

В Москве доля отказников составила целых 73%.

Во Всероссийской переписи населения в 2021 году приняли участие только 57% россиян. Это следует из результатов социологического опроса «Левада-Центра», сообщает dw.com.

По данным социологов, 46% опрошенных жителей России лично участвовали в переписи, 11% переписал другой член семьи. Еще 42% респондентов сообщили, что не принимали участия в переписи, говорится в исследовании.

Свое неучастие в переписи населения почти половина опрошенных россиян (49%) объяснили тем, что к ним не приходил переписчик. Каждый пятый респондент (21%) говорил, что не видел смысла участвовать в переписи. Примерно столько же россиян заверили, что у них просто не было возможности принять участие из-за отсутствия по месту жительства или проблем с интернетом. Еще 5% назвали причиной отказа от переписи боязнь утечки личных данных.

В Москве, самом густонаселенном городе России, участие в переписи приняла лишь четверть респондентов, 73% в ней не участвовали, согласно данным "Левада-Центра".

Всероссийская перепись населения проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Она должна была пройти еще в прошлом году, но власти тогда отменили ее из-за пандемии COVID-19. К 12 ноября Росстат отчитался о том, что волонтеры опросили больше 99% населения России.

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