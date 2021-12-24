Ахиллесова пята белорусской экономики 24.12.2021, 12:49

Австрийцы тоже могут вывести капитал из страны.

За 1 полугодие 2021 года иностранные инвесторы вложили в реальный сектор белорусской экономики 4,9 млрд долларов, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,5 млрд).

55,2% от общего объема прямых иностранных инвестиций (2 млрд долларов) получено за счет долговых инструментов, 42,1% (1,5 млрд долларов) получено за счет реинвестиций. Более 40% прямых иностранных инвестиций (ПИИ) — это реинвестирование прибыли, полученной инвесторами на территории РБ.

Что происходило с иностранными инвестициями в уходящем году? И какие перспективы сулит 2022 год, когда западные санкции вступят в силу?

Об этом корреспондент газеты «Белорусы и рынок» поговорил с доктором экономических наук Борисом Желибой.

«Прямые иностранные инвестиции — ахиллесова пята белорусской экономики»

—Из года в год реинвестиции составляли 80% иностранных инвестиций. Если сейчас этот показатель снизился до 40%, то, может, это и к лучшему: значит, кто-то пришел со стороны. Правда, я никогда не слышал про инвестиционный бум.

40% всех иностранных инвестиций составляют российские капиталовложения, есть капиталовложения из Польши, Германии, Великобритании. Кипр я не считаю, потому что сначала выводят капитал из России и Беларуси в кипрский офшор, а затем возвращают, а это одни и те же люди.

Белорусской экономике всегда не хватало прямых иностранных инвестиций, которые гораздо выгоднее долговых. Например, Китай дает связанные кредиты в виде технологий, оборудования, материалов, а отдавать кредиты приходится в долларах. Но некоторые проекты были не очень удачными, например, модернизировали три цементных завода, планировали завалить Россию цементом в надежде на огромную прибыль, а в результате отдавать долги пришлось за счет бюджета. Такая же неудачная судьба постигла и предприятия деревообработки: Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, Добрушская бумажная фабрика.

Кредиты надо отдавать, а вот прямые инвестиции совсем другое дело: приходит инвестор и делает предприятие с нуля по своим технологиям. Сначала мы эти планы очень недовыполняли, потом стали составлять более реалистично. За первое полугодие статистика показывает 3,6 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Но это ахиллесова пята белорусской экономики. А недостаток инвестиций – устаревшие технологии, ухудшение качества продукции.

— Мы говорим про досанкционный период. Как изменилась ситуация с инвестициями после введения санкций, во втором полугодии?

— Санкции в основном имели отложенный характер и не развернулись в полную силу. Американские санкции, говорят, плохи тем, что имеют вторичное действие: санкции, наложенные на «Беларуськалий» или белорусские заводы, автоматически переносятся на предприятия-партнеры (покупателей, поставщиков). В этом плане наступающий год не сулит ничего хорошего. И в уходящем году многие заводы отказались работать с БМЗ, с БелАЗом. Так что перспективы выглядят мрачно.

Возможно, как всегда, на помощь придет Россия и каким-то образом компенсирует выпадающие иностранные вложения. Но не факт.

«Австрийцы могут вывести капитал из Беларуси»

— Складывается напряженная ситуация вокруг мобильного оператора А1, белорусской «дочки» A1 Telekom Austria Group. Сначала задержали начальника управления общественных связей и ESG Николая Бределева, затем — ведущего специалиста по работе с клиентами А1 Светлану Каленчиц. Скажется ли этот конфликт на потоке иностранных инвестиций?

— Конечно, скажется. Может дойти до того, что называется нынче модным словом «релокация»: австрийская фирма может вывести капиталы из страны. Но наши власти на это внимания не обращают, недооценивают риски. Одно дело, если задержанным инкриминируется чистый криминал, и совсем другое — если в дело вмешалась политика. Можно остаться вообще без иностранных предприятий.

— Сейчас многие говорят о национализации А1. Это возможно?

— У нас все возможно. Вспомните кондитерскую фабрику «Коммунарка» в Минске. Марат Новиков приобрел контрольный пакет акций фабрики, но власти нашли предлог, что он покупает слишком дорогое сырье. Национализировать — дело техники.

Все-таки надо помнить, что иностранцы приходят к нам с высокими технологиями, с техникой, которой у нас нет. И даже если в Германии технологии уже устарели, то для нас они самая что ни на есть новинка.

Одним словом, потери можно оценивать и в имидже, и в капитале.

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