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Итальянский концерн Pirelli прекратил отношения с БМЗ

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  • 24.12.2021, 13:02
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Итальянский концерн Pirelli прекратил отношения с БМЗ

Ведущий мировой производитель шин принял решение в связи с нарушениями прав рабочих.

Белорусские диаспоры продолжают работу в области экономического давления на режим Лукашенко.

После нескольких месяцев контактов и расследования ситуации с правами рабочих на Белорусском Металлургическом Заводе (БМЗ), 23 декабря 2021 ведущий мировой производитель шин Pirelli Group подтвердил «Профессиональному союзу белорусов Великобритании» (PUBB), что Pirelli Group «решил прекратить коммерческие отношения с БМЗ».

Pirelli производит шины, среди прочего, для гонок Формулы-1 и упоминается среди основных клиентов австрийской дочерней компании BMZ, Belmet GmbH.

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