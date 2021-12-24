Итальянский концерн Pirelli прекратил отношения с БМЗ

Итальянский концерн Pirelli прекратил отношения с БМЗ2
- 24.12.2021, 13:02
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Ведущий мировой производитель шин принял решение в связи с нарушениями прав рабочих.
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После нескольких месяцев контактов и расследования ситуации с правами рабочих на Белорусском Металлургическом Заводе (БМЗ), 23 декабря 2021 ведущий мировой производитель шин Pirelli Group подтвердил «Профессиональному союзу белорусов Великобритании» (PUBB), что Pirelli Group «решил прекратить коммерческие отношения с БМЗ».
Pirelli производит шины, среди прочего, для гонок Формулы-1 и упоминается среди основных клиентов австрийской дочерней компании BMZ, Belmet GmbH.