Поутру после державного трепа 7 Телеграм-канал «Серпом По»

24.12.2021, 13:06

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фото: ap

Жизнь продолжила свой разговор с гражданами, отвернувшись от Путина.

Вчерашний словесные скачки в Манеже завершились – маленький человек сидел один на огромной сцене за огромным столом в огромном зале. Это невольно, зримо подчеркивало его бессилие перед событиями.

И точно. Сегодня, с утра пошли новости. Словно пресс-Песков передал микрофон не журналисту, а жизни, и она продолжила свой разговор с гражданами, отвернувшись от Путина, который «ни при чем».

«Два человека погибли при пожаре в реанимации ковидной больницы в Астрахани», - кричит новость на информационной ленте.

«В ближайшие недели стоит ожидать подорожания пшеничной муки, хлеба из нее, а также подсолнечного масла», - вырывает у нее микрофон из рук газета «Известия».

«Стоимость платной парковки на 53 улицах Москвы возрастет с сегодняшнего дня», - рапортуют медиа о решении торопящихся за ростом цен московских властей. Семенит ножками Собянин, запыхались Ракова и Ликсутов.

«Подразделения ВДВ провели учения в Крыму», - бьет по мячу российская пресса. «Россия наращивает военные силы у границы с Украиной», - отбивают западные медиа.

Жизнь продолжается. Вчерашний державный треп катится еще эхом по новостным лентам. Но завтра о нем забудут – он не имеет отношения к жизни.

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