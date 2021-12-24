«Теперь я должна отдать банку десять своих зарплат» 15 24.12.2021, 13:19

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Белоруска рассказала о том, как мошенники оформили на нее кредит.

Минздрав устал предупреждать о вреде курения, а Нацбанк — о том, что работники банков не могут звонить по Viber и просить вас оформить кредит, чтобы поймать преступников, либо назвать пароли от своей карты. Тем не менее мошенники легко находят доверчивых жертв.

Когда мы искали истории людей, на которых обманом оформили кредиты, нам в бот написала Людмила. Она рассказала onliner.by, что мошенники оформили кредит на ее родственницу Валентину, и приложила фото письма из банка. Валентину предупредили, что ей позвонит журналист — в последнее время она не поднимает телефон, если звонят с незнакомых номеров.

Валентине почти 57 лет, работает на заводе в Бресте. Она никогда не использовала ни мобильный, ни интернет-банкинг, следит только за эсэмэсками в день зарплаты. Просит поменять ее имя и не указывать точное место работы — говорит, что засмеют знакомые.

— Я была в отпуске, красила на даче окна. Зазвонил мой телефон, я подняла. Звонила какая-то незнакомая девушка, она представилась работницей банка и сказала: «Вы у нас заказывали справочку», а я ничего не заказывала. Знаете, она говорила так внушительно... Она прислала мне справку по СМС, на ней практически ничего не было видно. Девушка попросила меня продиктовать номер справки. Я это сделала, продиктовала 6400 — и все, девушка пропала.

Потом опять звонит телефон, на этот раз незнакомый парень. Сказал, что он из банка и что на меня оформляют кредит. Я ему ответила, что он мошенник, потому что из банка присылают бумаги, а не звонят. А он мне: «Да вы что, да вы послушайте. Я вам сейчас буду сбрасывать справки, а вы мне будете диктовать цифры». Я бросила трубку и пошла дальше заниматься своими окнами.

Когда Валентина ехала домой, в течение часа ее телефон не умолкал — постоянно звонили с неизвестных номеров, но она не поднимала. Говорит, что из-за этого на нее смотрел весь автобус, когда она ехала (женщина не знала, как отключить звук). Телефон звонил и вечером, тогда поднял муж Валентины и грубо ответит звонившей девушке. Это было четыре месяца назад, 18 августа.

Прошло несколько месяцев, Валентина с мужем уже и забыли об этом звонке. Как вдруг — письмо в почтовом ящике, Валентина обнаружила его буквально пару недель назад.

— Я собираюсь в подвал, иду мимо почтового ящика, открываю его и вижу извещение на заказное письмо. Думаю, что это моя дочка, а она в Польше, выслала мне свои рабочие документы. В тот же день беру паспорт и иду на почту за письмом. Мне его вручают, а я удивляюсь: письмо от банка? Мне? В письме написано, что на мне висит кредит, написаны какие-то суммы, которые я должна выплатить. Это было 6 декабря.

Оказалось, что 18 августа — в день странного звонка от банковского работника — на Валентину оформили онлайн-кредит на 4 года. Женщина говорит, что сумма совпадает с цифрами, которые она давно диктовала девушке по телефону: 6400 рублей. Собственно, претензия от банка пришла потому, что Валентина по кредиту не платила — ведь она ничего о нем не знала. Приходило ли Валентине раньше СМС-сообщение о том, что на нее оформлен кредит, женщина вспомнить не может. И посмотреть не может: все эсэмэски она удалила.

— Я работаю на заводе кухонной рабочей, сейчас мне пришла зарплата 780 рублей. Я 650 рублей обычно получаю, а так премию дали на конец года. И по 600 рублей получается. Теперь я должна отдать банку десять своих зарплат, это очень тяжело, — Валентина начинает плакать. — Мы с мужем считаем каждую копейку.

Заметим, что в документе указана немного другая сумма: 6173 рубля. Это важный момент.

Почти 6,2 тыс. рублей — это не вся сумма, которую официально Валентина должна банку: набежало еще больше 800 рублей процентов. И поскольку образовалась просроченная задолженность, Валентине предложили выплатить весь кредит и набежавшие проценты сразу.

— С этим письмом я пошла в банк искать начальство. Я их обманула, сказала, что у меня уже есть адвокат. А они мне: «Зачем вы уже взяли адвоката?» Потом я в банке так плакала, мне было так плохо, что меня держали под руки. У меня спросили: неужели я не понимала, что на меня вешают кредит? Нет! Я понимала, что если скажу пин-код, то деньги пропадут — это я понимала. Я не говорила пин-код. У меня еле хватило сил приехать домой. Это несправедливо, что я должна платить.

После банка Валентина поехала в милицию, потом в следственный комитет.

— Мне сказали, что звонки мне поступали из Москвы, из Ташкента. А кто туда поедет разбираться?

Через пару дней мы снова созвонились с Валентиной, как раз должно было закончиться в банке разбирательство по ее делу.

— Сказали, что буду платить, — вздохнула женщина.

Банк: невозможно оформить онлайн-кредит без использования цифрового кода из СМС

В «Сбер Банке» обратили внимание, что оформление онлайн-кредита — это определенный процесс, и в нем точно нет такого этапа, как произнесение вслух какого-то набора цифр. Там отметили, что такие ситуации не редкость: клиент настаивает, что не давал мошенникам никаких паролей и кодов, но при детальном разбирательстве оказывается, что это не совсем так. Ни вы, ни мошенник не могут оформить онлайн-кредит, не зная цифрового кода.

«В процессе оформления онлайн-кредита клиенту на разных этапах обязательно отправляется несколько СМС-сообщений с секретными паролями, которые нужно ввести для оформления кредита, это своеобразный цифровой ключ, который является подтверждением действий пользователя. В приведенной редакцией ситуации такие СМС-сообщения направлялись», — ответили в пресс-службе корреспонденту Onlíner.

Почему банки продолжают выдавать онлайн-кредиты, несмотря на количество мошенников?

Пресс-служба «Сбер Банка» ответила нам и на этот вопрос.

«Учитывая неблагоприятную вирусную ситуацию, банк приложил максимум усилий, чтобы у клиентов была возможность совершения максимального пула банковских операций дистанционно. Это еще один дополнительный уровень комфорта для наших клиентов, и они ежедневно пользуются такой возможностью. Мы видим прирост не только онлайн-депозитов, но и динамику прироста онлайн-кредитования в дистанционных каналах — мобильном и интернет-банке „Сбер Банк Онлайн“. При внешней простоте действий со стороны заемщика банк для одобрения кредитной заявки задействует мощный программно-аппаратный комплекс, чтобы максимально оперативно проверить платежеспособность клиента и провести необходимые процедуры. Процесс проходит в автоматическом режиме и занимает около 10 минут.

При этом ежегодно банк инвестирует значительные средства в развитие систем, направленных на предотвращение мошеннических операций, чтобы любой контакт с банком в онлайн-среде был для клиентов безопасным.

В текущем и прошлом году среди всех видов кибермошенничества самым распространенным (по аналитическим данным „Сбер Банка“) стало применение социальной инженерии в преступных целях. Эффективно противостоять мошенническим действиям помогает система фрод-мониторинга „Сбер Банка“. Она анализирует тысячи операций в сутки и блокирует подозрительные транзакции. Только в 2021 году технология позволила не допустить кражи около 4 млн рублей.

Тем не менее в борьбе с фишингом и другими приемами социальной инженерии важнейшая роль — у клиентов банка. Пренебрежение базовыми правилами цифровой гигиены может привести к потере денежных средств.

Еще раз обращаем внимание на ключевое правило: если звонит человек, представляющийся сотрудником банка или правоохранительных органов, и начинает диалог о неких банковских операциях, нужно сразу положить трубку и перезвонить в банк по указанным на сайте телефонам для предотвращения несанкционированных действий».

Как работают мошенники

Уже давно прошло то время, когда мошенники напрямую просили назвать код из эсэмэски или CVV-код с обратной стороны вашей карточки. Сценаристы понимают, что обмануть людей все сложнее, поэтому обновляют схемы работы.

Мы писали о декретнице Анастасии, которой звонили якобы из «Приорбанка» и сказали, что на ее имя в отделении банка какой-то мужчина пытается оформить кредит. Анастасия не сообщала по телефону никакой информации о себе. Ее попросили только зайти в интернет-банкинг и ввести номер паспорта. После этого с карты молодой мамы ушло 3 тыс. рублей.

Читательница Алена рассказывала нам, что ей позвонили якобы из интернет-магазина 21vek.by — сообщили, что на ее имя оформлен кредит на стиральную машину и надо платить (в реальности никакого кредита не было). Потом ее связали с «сотрудником банка», а тот сказал, что в целях безопасности следует установить приложение AnyDesk. Несмотря на низкий рейтинг и отзывы вроде: «Будьте внимательны! Данную программу используют мошенники под видом банковского работника», Алена установила его. Мошенники получили удаленный доступ к телефону и оформили кредит почти на 1,5 тыс. рублей.

Молодой минчанке позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что в банке была утечка данных, поэтому девушка должна перевести все свои деньги на безопасный счет. Девушка так и поступила, сообщив лжеработнику все пароли от своих карт. Со слов потерпевшей, звонивший был настойчивым и угрожал ей уголовной ответственностью в случае отказа выполнять его требования. Девушка потеряла 40 тыс. рублей.

С 59-летней жительницей из Могилева связался человек, который назвал себя представителем таможенной службы ОАЭ. Он сказал, что женщину ждет посылка с деньгами и бриллиантами, но на нее нужно уплатить таможенную пошлину в размере $3,5 тыс. Позже потребовалось еще $11 тыс. за хранение материальных ценностей. В милицию женщина обратилась после того, как переписку увидела ее дочь.

Жительница Бобруйска продавала на интернет-барахолке детскую коляску. С ней связался покупатель-мужчина и предложил быстро оплатить товар через онлайн-сервис. Для этого женщина должна была пройти по ссылке, которую он выслал, и ввести реквизиты своей карты. Позже ей перезвонил якобы сотрудник банка и сообщил номер ее карточки. Женщина поверила, что звонят из банка, и сделала то, о чем ее просили: оформила кредит на 8,9 тыс. рублей и потом, как ее просили, установила себе на телефон программу удаленного доступа. Все деньги пропали.

Нацбанк: в 2021 году в Беларуси зарегистрировано более 2 тыс. подобных мошенничеств

Две недели назад Нацбанк выслал письмо в банки. В нем говорилось, что в 2021 году в Беларуси зарегистрировано 3,4 тыс. мошенничеств, из которых более 2 тыс. совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий. Общий ущерб только физическим лицам составил более 400 000 рублей.

В письме Нацбанк порекомендовал банкам перед оформлением и выдачей кредита физлицу подробно проанализировать кредитный отчет кредитополучателя. «При этом следует акцентировать внимание на информации о количестве запросов других пользователей Кредитного регистра к кредитной истории конкретного гражданина в момент его обращения в ваше учреждение. Это может свидетельствовать об обращении данного субъекта в другие финансовые учреждения еще до оформления кредитной сделки».

Нацбанк напоминает, что сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону данные банковской карты клиентов и коды подтверждения, которые приходят вам в сообщениях, а также не просят оформить кредит и перечислить кому-то деньги.

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