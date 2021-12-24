Один из крупнейших рекламодателей Европы отказался от рекламы на БТ 1 24.12.2021, 13:24

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Швейцарская компания Sandоz прекращает оплачивать услуги пропагандистов.

Швейцарская компания Sandоz полностью прекращает закупку рекламы на государственном телевидении Беларуси с 2022 года.

Белорусы получили ответ на письмо международной фармацевтической компании Sandoz, в котором говорится, что компания прекращает закупку рекламы на белорусском госТВ с 2022 года.

«Sandоz размещает сезонную рекламу на некоторых рынках по всему миру, включая Беларусь. Однако в случае Беларуси эта деятельность ограничена. […] В рамках нашего текущего планирования рекламы на 2022 финансовый год в Восточной Европе мы не планируем никаких трансляций на телеканалах, о которых вы упоминаете в своем письме», — говорится в ответе компании.

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