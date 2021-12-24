Диетолог назвала «зимнюю» диету 3 24.12.2021, 13:35

1,960

фото: getyy images

В холодную пору года важно сбалансировать питание с прогулками на свежем воздухе.

Индийский диетолог Нмами Агарвал назвала способ зимнего похудения. Об этом пишет The Indian Express.

По ее словам, зимой люди менее активны, чем летом. Поэтому организм сжигает меньшее количество энергии. А если в таком случае продолжать питаться по-старому, то полнота обеспечена.

Исходя из таких выводов Агарвал советует следить за питание так, чтобы оно соответствовало физической активности.

То есть, если человек менее подвижен, он должен употреблять меньше пищи. Будет достаточно сократить суточную норму с 2,5 тысячи килокалорий хотя бы до двух тысяч.

"Делая так, вы не будете отказываться от каких-то продуктов, не будете морить себя голодом и, самое главное, сможете наслаждаться своим планом питания", - рассказала диетолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».