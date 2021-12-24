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Причастный к убийству Романа Бондаренко Басков озаботился «этическими нормами» финского «Йокерита»

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  • 24.12.2021, 13:45
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Причастный к убийству Романа Бондаренко Басков озаботился «этическими нормами» финского «Йокерита»

Ябатьке не понравилась солидарность финнов c белорусским народом.

Причастный к убийству Романа Бондаренко экс-глава ФХБ Дмитрий Басков прокомментировал скандал на матче КХЛ между «Йокеритом» и минским «Динамо». Напомним, что на финской арене вместо гимна Беларуси включили гимн островного государства Палау.

«Теперь что касается Международной федерации хоккея и Дисциплинарного комитета ИИХФ… Я, как никто другой, знаю, как они любят проследить за этикой в хоккее. Вот пускай бы они обратили внимание на этические и моральные нормы финской стороны. Тем более, что Финляндии уже скоро предстоит принимать чемпионат мира.

Лично у меня большие сомнения, что там все будет соответствовать международным этическим нормам, всем техническим регламентам и правилам. Чтобы у них там не было ущемления каких-то прав людей», – сказал Басков в эфире «Панорамы» на БТ.

Напомним, что Басков покинул пост главы ФХБ 10 сентября 2021 года после того, как Международная федерация хоккея дисквалифицировала его на пять лет. Он орудовал в банде вместе с пресс-секретарем Лукашенко Анной Эйсмонт и бойцом Дмитрием Шакутой.

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