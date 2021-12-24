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Белорусский рубль сдал ко всем основным валютам

  • 24.12.2021, 14:12
  • 5,008
Белорусский рубль сдал ко всем основным валютам

Курс валют в Беларуси на 24 декабря.

Белорусский рубль ослаб по отношению к доллару и евро, а также продолжил дешеветь к российскому рублю в результате торгов в режиме двойного непрерывного аукциона на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ).

Согласно данным биржи, курс доллара относительно белорусского рубля повысился на 0,02% и по итогам торгов составил 2,5154 белорусских рублей за 1 доллар США.

Курс евро относительно белорусского рубля повысился на 0,03% и был зафиксирован на уровне 2,8511 белорусских рублей за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на 0,18% и по итогам торгов составил 3,4356 белорусских рублей за 100 российских.

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