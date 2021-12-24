В Польше ожидают обострения миграционного кризиса на границе с Беларусью 24.12.2021, 14:16

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Мигранты считают 25 декабря «ключевой датой».

В Польше допускают существенное обострение ситуации на границе с Беларусью в период праздников.

Как сообщает RMF24, сигналы об этом есть с белорусской стороны границы – от мигрантов, с которым удалось поговорить СМИ, а также в неофициальных комментариях от представителей польских структур.

Двум репортерам радио удалось побывать в Беларуси и поговорить с мигрантами, разместившимися в крупном логистическом центре в Брузгах - рядом с пунктом пропуска, где в начале ноября они предприняли самую массовую попытку нелегально перейти границу.

Из разговоров выяснилось, что мигранты считают 25 декабря "ключевой датой", после которой для них должны открыть гуманитарный коридор в Германию. На вопрос журналистов о том, кто им предоставил такую информацию, люди рассказали, что так сказали представители белорусских служб, и они верят, что "до нового года должны все попасть в Германию".

Собеседники журналистов в силовых структурах также рассказали, что располагают информацией о том, что на Рождество на границе "может что-то произойти" - либо существенный рост попыток нелегально перейти границу, либо крупный инцидент.

В то же время, отмечают репортеры, в Брузгах создается впечатление, что мигранты могут оставаться там еще не один месяц – логистический центр превратился в маленький городок с магазинами и кафе на колесах, также планируют открытие школы для детей.

Как сообщили пограничники утром 24 декабря, за последние сутки границу попытались нелегально перейти 26 мигрантов. Накануне это было 48 человек, из которых половина переправилась на польскую сторону через реку на понтоне.

Напомним, после наибольшего обострения миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси месяц назад, когда у пункта пропуска Брузги-Кузница собралось несколько тысяч мигрантов, ситуация стала спокойнее, Беларусь переселила мигрантов из лагеря в логистический центр недалеко от границы.

Однако и после этого польские пограничники ежедневно фиксируют новые попытки нелегально попасть в страну. Также в стране регулярно задерживают водителей, помогающих мигрантам, все же перешедшим границу незамеченными, продолжить путешествие в ЕС.

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