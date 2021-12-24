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Для автомобилистов ввели новшества

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  • 24.12.2021, 16:30
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Для автомобилистов ввели новшества
фота: onliner

Какие и когда они заработают?

Чиновники обновили закон о дорожном движении, основные новшества заработают с 22 сентября следующего года. Среди изменений — белорусам начнут выдавать международные водительские права. При этом учить и сдавать на права можно будет как на «механике», так и на «автомате», а ездить по Беларуси с российскими правами разрешили до тех пор, пока не закончится срок их действия. Zerkalo.io рассказывает про основные новшества по дорожному движению.

В Беларуси начнут выдавать международные водительские права. Национальные водительские удостоверения, который сейчас выдают автомобилистам, действуют только в странах, которые подписали Венскую конвенцию 1968 года «О дорожном движении». Это чуть больше 80 стран, которые признают наши права. Когда же у белорусов появится возможность получать международные права, то они смогут ездить по ним и в остальных государствах, которые не входят в Венскую конвенцию и не признают нашу национальную «корочку». Это новшество планировали ввести еще в 2016 году, но постоянно откладывали на потом.

Чиновники ввели возможность обучения и сдачи практического экзамена в ГАИ на автомобиле с коробкой «автомат». Но в водительском удостоверении будут проставлять отметку об этом. Это значит, что с такими правами сесть за руль машины с «механикой» будет нельзя, — будет считаться, что вы едете без прав. А вот те, кто сдает экзамен на «механике», смогут со своими правами ездить за рулем любых легковушек.

Также разрешили ездить с российскими правами до тех пор, пока не закончится срок их действия. Сейчас россияне с видом на жительство могут ездить со своими водительскими удостоверениями в Беларуси только 90 дней.

Из закона также убрали требование для автошкол согласовывать с ГАИ маршруты, по которым ездят курсанты. Сейчас обучать вне согласованных маршрутов нельзя. При этом после того, как заработает это новшество, МВД по-прежнему будет определять список участков дорог, на которых обучение запрещено.

Чиновники включили снегоболотоходы, квадроциклы, снегоходы и мотовездеходы в список колесных тракторов и самоходных машин. Ими можно управлять с 17 лет, не требуется сдача экзамена (но нужно получить разрешение на допуск к вождению по медпоказаниям).

Вводить балльную систему не стали

Напомним, при общественном обсуждении законопроекта много споров вызвало предложение ввести балльную систему наказания водителей-нарушителей. Но позже от этой идеи отказались.

— Окончательное решение по балльной системе было принято в процессе работы над проектом нового КоАП — эта система не была поддержана общественностью и главой государства, — поясняли в Палате представителей.

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