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Разумков: На выборы президента Украины я пойду

  • 24.12.2021, 14:30
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Разумков: На выборы президента Украины я пойду
Дмитрий Разумков

Бывший спикер Верховной Рады намерен строить партию.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен участвовать в следующих президентских и парламентских выборах. Об этом он сказал в интервью LB.ua, опубликованном 24 декабря.

"На выборы президента я пойду, и на парламентские пойду. Выборы – это не Олимпиада. Это всегда игра на победу. На Олимпиаде главное – участие, а на выборах – результат", – заявил политик.

Он выразил уверенность, что всегда правильно оценивает свои возможности.

Экс-спикер добавил, что уходить из политики не собирается и будет работать "в какой угодно должности".

"В отличие от президента, который говорил, что идет на один срок, а затем вернется в "95 квартал", я из политики не уйду, мне это интересно, мне это нравится. Хотел бы верить, что у меня это выходит", – добавил Разумков.

Он отметил, что, по результатам соцопросов, у его будущей партии "Разумная политика" "неплохая поддержка и на востоке, и на западе нашего государства".

На вопрос, сколько процентов голосов он рассчитывает получить на парламентских выборах, Разумков ответил: "Не стоит на что-либо рассчитывать. Нужно работать".

Говоря о выстраивании региональной стратегии, политик пообещал, что "финансово поощрять" никого не будет. По его словам, сейчас, несмотря на разочарование в политике, хватает людей, "готовых делать это бесплатно".

"Сегодня я не готов ни с кем объединяться, потому что строю вместе с коллегами, вместе с командой партию. Объединяться не планирую", – добавил он в ответ на соответствующий вопрос.

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