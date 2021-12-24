Летевший в Москву самолет подал сигнал тревоги 2 24.12.2021, 14:44

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иллюстрационное фото

В настоящий момент воздушное судно находится над Рязанской областью.

Пассажирский Boeing 737, летевший из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги и приступил к снижению. Об этом сообщает ТАСС.

«Самолет Саратов — Москва спустя полчаса после вылета подал сквок (сигнал тревоги — прим.) и снижается», — рассказал источник в авиационных службах.

В настоящий момент воздушное судно находится над Рязанской областью. Лайнер должен приземлиться в московском аэропорту Домодедово.

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