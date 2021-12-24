Стало известно, куда отправили Леонида Зайца, который в этом году попал в скандал 4 24.12.2021, 15:05

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Леонид Заяц

Фото: ВИКТОР ТОЛОЧКО

С 1 апреля Заяц исполнял обязанности председателя Могилевского облисполкома.

Бывшего главу Могилевской области Леонида Зайца назначили заместителем председателя «cовета республики» Национального Собрания. Фактически он будет заместителем Натальи Кочановой, пишет «Наша Нива».

Напомним, семь лет (с 2012 по 2019) Леонид Заяц был министром сельского хозяйства. Его уволили вскоре после того, как Лукашенко приехал на «Агрокомбинат» Дзержинский» и раскритиковал «обосранных коров». С 1 апреля Заяц исполнял обязанности председателя Могилевского облисполкома. Его сняли 13 декабря.

На место Зайца в облисполком пришел бывший помощник Лукашенко по Минской области Анатолий Исаченко.

В октябре Заяц попал в слив бывших силовиков. В опубликованном аудио шла речь об «отработке» жителя Дзержинского района, «соседа дочери министра». На самом высоком уровне его «попросили поставить на место».

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