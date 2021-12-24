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От рекламы на БТ отказались две медицинские корпорации

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  • 24.12.2021, 15:20
  • 4,416
От рекламы на БТ отказались две медицинские корпорации

Корпорации не будут закупать рекламу благодаря белорусским активистам.

Сразу две медицинские корпорации отказываются от рекламы на белорусском телевидении. Это британская Mentholatum и швейцарская Sandоz.

Британский производитель сообщил, что уже месяц не закупает рекламу на государственном телевидении. Швейцарцы говорят, что перестанут это делать начиная с 2022 года.

Ранее активисты белорусской диаспоры провели акцию возле офиса британской Mentholatum, чтобы обратить внимание на белорусскую ситуацию.

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