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Международные инвесторы выводят капитал с российского рынка

  • 24.12.2021, 15:01
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Международные инвесторы выводят капитал с российского рынка

Чистый отток из инвестирующих в Россию фондов достиг максимума с весны 2020 года.

Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом ориентированных не только на Россию), за неделю по 22 декабря составил $483 млн, сообщает kommersant.ru со ссылкой на компанию BCS Global Markets. Неделей ранее отток составлял $250 млн. По данным BCS Global Markets, отток наблюдается седьмую неделю подряд.

«По данным EPFR Global, российские активы за неделю показали чистые оттоки в размере $483 млн за счет фондов акций и облигаций, что стало максимальным оттоком с весны 2020 года. Мы видим хороший потенциал отскока рынка после смягчения давления в ближайшие недели»,— говорится в обзоре.

Международные инвесторы выводят капитал с российского рынка акций пятый год подряд. С начала 2021 года они вывели из фондов, ориентированных на российские акции, около $0,5 млрд, за пять лет — почти $4,8 млрд.

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