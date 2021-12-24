Названа известная пряность, которая улучшает память 24.12.2021, 15:15

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Специалисты назвали ее настоящим природным лекарством.

MK со ссылкой на издание Food News посвятило материал одной известной пряности, которую специалисты назвали "настоящим природным лекарством". В статье описываются семь полезных свойств пряности, главными из которых являются облегчение головной боли, укрепление памяти и защита головного мозга от повреждений.

Речь идет о корне имбиря, который известен человечеству несколько тысячелетий. Дело не только в уникальных вкусовых качествах этого продукта, но и в его целебных свойствах.

Первым важным свойством имбиря является его способность защищать мозг от вреда свободных радикалов. Дело в том, что в имбире содержится порядка 50 соединений, являющихся антиоксидантами. Поскольку клеткам мозга нужно много кислорода, он уязвим перед окислительными процессами. Антиоксиданты защищают клетки мозга от высокоактивных молекул. Тем самым сокращается риск болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.

Кроме этого, имбирь регулирует в мозгу химические вещества, связанные с депрессией и повышает уровень гормонов счастья и хорошего настроения - серотонина и дофамина.

Третье свойства - имбирь помогает улучшить память и внимание.

Четвертое - содержащийся в имбире джинджерол предупреждает связанные с диабетом осложнения, особенно те, что имеют неврологическую природу.

Кроме этого имбирь борется с утомлением надпочечников, защищает мозг от влияния глутамата натрия и, наконец, облегчает боль при мигрени.

Специалисты рекомендуют добавлять натертый имбирь в десерты, смузи, чай. Но не стоит употреблять этот корень более одного грамма в день.

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