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В Рождество польские пограничники несут усиленную службу на границе с Беларусью

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  • 24.12.2021, 15:30
В Рождество польские пограничники несут усиленную службу на границе с Беларусью

Сценарии развития событий могут быть разные.

За минувшие сутки 26 мигрантов пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу, сообщает Пограничная служба РП. С начала декабря таких попыток было 1,5 тысячи, а с начала года — 39,5 тысяч, передает «Радио Польша».

Эвелина Щепаньская из Пограничной службы РП говорит, что ситуация на границе пока стабильна, однако замечает: «Сценарии развития событий могут быть разные. А праздничный период для наших (польских - прим.) сотрудников является временем напряженной службы».

Польским пограничникам в последнее время стало легче нести службу, т.к. на границе с Беларусью установлена 41 современная тепловизионная камера.

В то же время все больше мигрантов пытаются нелегально въехать в Латвию из Беларуси. В последние месяцы туда пытались проникнуть в среднем 20-30 человек в день. Однако рост количества мигрантов наблюдается уже почти две недели.

Ситуация в соседней Литве, на границе с РБ, пока спокойная. За последние сутки всего пять человек пытались нелегально попасть в ЛР из Беларуси. Однако на Рождество и Новый год пограничники здесь несут усиленную службу.

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