В Беларуси введут налог для грибников и огородников 5 24.12.2021, 15:37

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иллюстрационное фото

Минфин опубликовал новую версию налоговых правок.

Минфин опубликовал на своем сайте очередную версию проекта изменений в Налоговый кодекс. В нем есть некоторые изменения по сравнению с предыдущим вариантом. К примеру, чиновники вернулись к идее обложить подоходным налогом тех, кто продает овощи, мясо и мед со своего приусадебного участка, а также сдает грибы, ягоды и лекарственные растения (но взимать этот сбор хотят не со всех). А для ремесленников с 2023 года намерены отменить особый режим налогообложения, пишет zerkalo.io.

Напомним, законопроект уже утвердили в двух чтениях депутаты, а также сенаторы. Теперь его должны отдать на подпись Лукашенко.

Для грибников и огородников хотят ввести налог (но не для всех)

Чиновники вернули в законопроект планы ввести подоходный налог для тех, кто продает овощи, мясо и мед со своего приусадебного участка, а также сдает грибы, ягоды и лекарственные растения. Но сразу уточним: взимать этот сбор хотят не со всех.

Дело в том, что налоговики при проверке расходов и доходов белорусов все чаще стали получать пояснения, что крупные суммы, которые привлекли внимание проверяющих, — это доходы от продажи овощей, фруктов, мяса или меда с приусадебного участка.

В этой ситуации чиновники предлагают облагать налогом такие доходы, если при проверке расходов и доходов человек указывает такой источник денежных поступлений. Но взимать такой сбор хотят с суммы, которая превысит 200 базовых величин (на сегодня это 5800 рублей).

Чиновники также хотят облагать подоходным налогом в 10% доходы от продажи и сдачи лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции. Но взимать его намерены в таких же случаях, как и сбор с огородников. Речь про те случаи, когда при проверке налоговиками расходов и доходов человек укажет, что приобрел имущество или сделал другие крупные покупки за деньги от продажи ягод, грибов, лекарственных растений.

В одной из промежуточных версий правок в Налоговый кодекс эти планы вычеркивали, а после утверждения правок депутатами и сенаторами это предложение снова появилось в документе.

Что могут изменить для ремесленников

Налог для ремесленников намерены поднять со следующего года до 62 рублей в год (сейчас — 58 рублей). При этом этот сбор хотят отменить с 2023 года.

«Данные меры направлены на выравнивание налоговой нагрузки этих категорий плательщиков по сравнению с наемными работниками и повышение степени их участия в финансировании государственных расходов», — поясняли ранее в «парламенте».

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