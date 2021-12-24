Лукашенко проиграл по всем направлениям 1 24.12.2021, 15:45

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Таракан утратил чувство собственной безопасности.

— Сейчас отступать Лукашенко не может, а наступать вроде как некуда: в Польше он встретил жесткое сопротивление, в Литве тоже, пробует надавить на Латвию, — отметил, говоря о миграционном кризисе, Дмитрий Орешкин в эфире канала «И Грянул Грэм». — Причем, очевидно, что никакого мозгового центра нет, все решается ситуативно.

На уровне инстинкта Лукашенко понимает, что Западу нужно создавать дискомфорт, нужно его напугать, заставить пойти на уступки. Но, похоже, страх войны не работает. Да, Запад не хочет войны, он боится войны, поэтому он готов договариваться, но до определенных пределов. «Военные танцы» больших дивидендов не приносят, нет ощущения, что Запад замочил штаны и готов слить все свои позиции.

Наоборот, он, как ни странно, сплачивается, рассинхронизация, внутренние конфликты отошли на второй план перед общей угрозой, которая называется «В.В. Путин и А.Г. Лукашенко».

Дмитрий Орешкин указывает на роль каждого правителя в противостоянии с Западом и возможные последствия. Так, позиция Путина, по его мнению, может нанести вред всем россиянам.

— Стратегическая ошибка Владимира Путина в том, что он из «пропагандистского Жукова», который говорил про Запад, бряцающий оружием на священных рубежах нашей родины, склепал настоящий враждебный Запад, который рассматривает Россию, как токсическое пространство, откуда течет «Новичок», полоний, откуда появляются беженцы на границах ЕС.

Это становится действительно зоной прямой опасности по отношению к ЕС — и он сплачивается, и НАТО набирает новый вес и получает дополнительное финансирование.

Мне кажется, что это плохо для России. Потому что Запад будет еще сильнее не любить Россию, и это будет «икаться» русским людям в ЕС. Русский мир будет восприниматься все хуже и хуже. Я считаю, что Путин таким образом нанес удар стране: русских теперь будут держать за нацию агрессоров, что несправедливо, — отметил политолог.

В то же время, по его мнению, белорусский правитель проиграл по всем направлениям и сейчас сражается только за личную власть.

— Лукашенко, в отличие от Путина, терять вообще нечего. Его риторика: меня душат, а я буду выполнять свои обязательства? Он грозится перекрыть трубу нефти и газа в Европу. Мне кажется, это не серьезно, Путин не даст ему это сделать.

Лукашенко действительно все проиграл. Он затеял этот мигрантский кризис, но прогнуть с его помощью Запад не удалось. И теперь тысячи несчастных мигрантов болтаются по его стране, и он вынужден их кормить и как-то опекать. На территорию ЕС им пройти не удается. А отводить их назад — значит, признать поражение. Лукашенко сейчас нуждается в этой самой «китайской ничьей».

Поэтому самая опасная ситуация для всех окружающих в настоящий момент — это даже не Россия, потому что все-таки у нее есть рациональность в поведении, она еще не утратила хотя бы чувство собственной безопасности. А Лукашенко, по-моему, утратил, он уже вообще находится по ту сторону добра и зла.

В истерике он сажает людей на 10-15 лет только за то, что, ему кажется, что они посягнули на его персональную власть, то есть на него лично. Он считает Беларусь своей собственностью, и легко этой собственностью будет расплачиваться за сохранение своей власти, — заключил Дмитрий Орешкин.

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