Треть белорусов экономит на еде 1 24.12.2021, 16:00

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Фото: onliner.by

Дальше будет хуже.

38% белорусов отказываются от крупных покупок, а 36% — экономят на еде. Таковы результаты опроса BEROC. Дальше будет хуже, приходит конец белорусскому чуду, говорят экономисты.

Чтобы замерить восприятие белорусской экономики населением страны, центр BEROC провел опрос потребителей и бизнеса. 38% респондентов среди городского населения в возрасте 18-64 лет ответили, что испытывают падение доходов, сообщает nashaniva.com.

В основном белорусы отказываются от крупных покупок и развлечений, а 36,4% опрошенных вынуждены экономить на еде. Подавляющее большинство респондентов говорит, что экономическая ситуация в стране ухудшилась либо, «скорее, ухудшилась».

«Все, что происходит позитивного в экономике, связано с внешним контуром. Но если мы говорим о потреблении, то люди не готовы тратить деньги. Наблюдается инвестиционная депрессия — бизнес воспринимает риски очень высоко», — комментирует директор центра BEROC Катерина Борнукова.

Эксперты объясняют, что «белорусское чудо» закончится в следующем году.

Согласно им, рост ВВП примерно на 2% в 2021 году был связан с общим восстановлением мировой экономики после пандемии. «Учитывая, что все экономики вокруг нас растут быстрее, говорить об уникальном успехе не приходится», — отмечает директор BEROC Катерина Борнукова.

В следующем же году добавятся отложенные эффекты от санкций, «инвестиционной депрессии» — бизнес воспринимает риски в Беларуси очень высоко, пишет Deutsche Welle.

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