США упростят въезд мигрантам 3 24.12.2021, 16:05

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США начнут выдавать некоторые виды рабочих виз иностранцам без собеседования.

Госдепартамент временно упростит условия въезда в США для трудовых мигрантов, указано на сайте госоргана. До 31 декабря 2022 года американским консульствам разрешено не проводить личные собеседования с соискателями для выдачи некоторых видов рабочих неиммиграционных виз.

Госдепартамент объяснил меру тем, что трудовые мигранты много значат для экономики США. «Государственный департамент признает положительное влияние обладателей временной рабочей визы на экономику США и стремится облегчить поездки неиммигрантов и сократить время ожидания визы», — заявили в дипломатическом ведомстве.

Изменятся коснутся виз H-1B (для квалифицированных специалистов, в первую очередь в сфере IT, по запросу работодателей в США), визе H-3 (для прохождения рабочей стажировки), визе L-1 (для сотрудников, которых переводят из иностранного предприятия в компанию США), визе О-1 (для людей с выдающимися способностями), визе P (для спортсменов и людей творческих профессий) и визе Q (для участников культурного обмена).

Работникам консульства разрешили при необходимости отказаться от личного собеседования с соискателями визы H-2 (для временных сельхозрабочих), визы F и M (для студентов) и визы J (для участников программ обмена). Кроме того, обязательное интервью не будут проводить при продлении визы того же класса в течение четырех лет после истечения срока предыдущей визы.

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