Ярослав Качиньский собирается уйти с поста вице-премьера Польши 24.12.2021, 16:34

Ярослав Качиньский

Политик намерен сконцентрироваться на деятельности партии «Право и справедливость».

Вице-премьер польского правительства и председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский намерен уйти в отставку. Об этом он заявил в интервью Gazeta Polska Codziennie, передает PAP.

Качиньски отметил сложный политический фон для партии на предстоящих в 2023 году выборах. Он упомянул пандемию, мировой кризис, агрессивное поведение России.

«Наша партия должна активизироваться в тех вопросах, которые важны. Сегодня часто бывает, что она работает не там, где нужно. Потому до конца первого квартала займусь партией на 100% и оставлю правительство«, — сказал он.

Ярослав Качиньски занимает пост вице-премьера с октября 2020 года. Он является братом погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского.

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