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Английская премьер-лига отложила 13-й матч из-за коронавируса

  • 24.12.2021, 16:49
Английская премьер-лига отложила 13-й матч из-за коронавируса

Из девяти матчей 19-го тура отменены уже три.

Матч 19-го тура Английской премьер-лиги между «Бернли» и «Эвертоном» перенесен из-за вспышки коронавируса и травм, сообщает пресс-служба лиги.

О переносе встречи попросил «Эвертон», которому не хватает игроков основы. Матч должен был состояться в Бернли 26 декабря, в «день подарков» после Рождества, когда в Англии по традиции проходит много футбольных игр.

Эта встреча стала третьей отмененной из девяти игр в 19-м туре. Ранее лига также перенесла встречи «Вулверхэмптон» — «Уотфорд» и «Ливерпуль» — «Лидс».

Всего в Английской премьер-лиги из-за коронавируса было перенесено 13 матчей.

В лиге по последним данным (за октябрь) только 68% игроков сделали две прививки от коронавируса, что является самым низким показателем среди ведущих чемпионатов Европы.

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