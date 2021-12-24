Власти Кыргызстана узнали в президенте Жапарове российского императора 4 24.12.2021, 17:10

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Садыр Жапаров

Кыргызские чиновники сравнили президента республики Садыра Жапарова с царем Петром I.

Президента Кыргызстана Садыра Жапарова сравнили с российским императором Петром I. Русского царя-реформатора, который сделал из России империю, в Жапарове узнал заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов, слова чиновника передает 24.kg.

«Петр I у нас Садыр Жапаров. Мы птенцы гнезда Садырова», — заявил Байсалов. Он подчеркнул, что всегда желал для Кыргызстана «абсолютно» сильного лидера, «который будет вести народ». Байсалов добавил, что готов молиться за то, чтобы такой лидер был во главе республики.

Жапаров пришел к власти в Кыргызстане в 2020 году на фоне революции из-за фальсификации на парламентских выборах. Протестующие, среди которых были как сторонники Жапарова, так и сторонники других политических сил, вынудили действующего на тот момент президента Сооронбая Жээнбекова подать в отставку. На его место оппозиционеры утвердили Жапарова, который в следующем году выиграл выборы.

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