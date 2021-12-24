Как одеваются белорусы на AliExpress 24.12.2021, 17:12

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Статистика заказов.

Обновить гардероб – важный пункт в списке дел на любое время года. Как показывает статистика заказов AliExpress, самой популярной одеждой, которую пользователи из Беларуси покупали к зиме, стали мужские пуловеры и женские комбинезоны. Что еще стало модным в этом сезоне?

По сравнению с ноябрем прошлого года заметно выросли продажи мужских кардиганов (прирост в 2,3 раза) и свитеров (прирост в 2 раза). Особенно популярны модели с высоким воротом и забавными принтами – например, с акулой или динозавром. Заказов на парки, куртки и пальто тоже стало больше. Большинство пользователей выбирает водонепроницаемую ткань или флис, а также оверсайз или стиль хип-хоп. Кожаные бомберы и жилетки с подогревом тоже в топе продаж, пишет interfax.by.

Из спортивной одежды (прирост на 43%) мужчины чаще всего заказывают однотонные и быстросохнущие костюмы, с капюшоном и на флисе. Теплые штаны для бега тоже очень популярны, как и утепленные или мешковатые джинсы, а еще повседневные однотонные брюки оверсайз и брюки-карго.

В категории женской одежды в два раза больше заказов было сделано на изделия из искусственной кожи, особенно на куртки-авиаторы и короткие дубленки. Белорусские пользователи стали чаще заказывать и товары из искусственного меха (прирост на 60%) – шубы и пальто с отложным воротником. Но шубы из натурального меха, причем стоимостью выше 3 тысяч рублей, тоже очень востребованы. На пальто с запахом также было сделано в два раза больше заказов, чем в ноябре прошлого года.

Очень популярны куртки, парки, пончо, накидки. Ромбовидные узоры, глубокие карманы, овечья шерсть на подкладке, пояс, длина ниже колена – основные предпочтения пользователей. Также в этом сезоне наблюдается повышенный интерес к вязаным жилеткам, блейзерам, костюмам и платьям – причем как мешковатым и длинным, так и облегающим мини или вечерним.

Продажи женской обуви выросли на 46%. Самые популярные модели – водонепроницаемые ботинки, замшевые ботильоны и ботинки на пуху. Количество заказов на мужскую обувь увеличилось на 36%. Наибольшим спросом пользуются нескользящие кроссовки, лоферы, водонепроницаемые и короткие ботинки.

Варежки и перчатки – также одни из наиболее востребованных товаров этого сезона (прирост на 50%). Особенно популярны вязаные перчатки для сенсорного экрана и кашемировые варежки. Из шапок большинство пользователей чаще выбирает однотонные модели. Для шарфов и накидок предпочитает клетчатые принты.

Много заказов уже было сделано и на детские новогодние костюмы (прирост 53%). Самые популярные образы – Человек-паук и другие супергерои, древнеегипетская принцесса, Харли Квин, Русалка и надзиратель из южнокорейского сериала "Игра в кальмара".

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