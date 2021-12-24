закрыть
24 декабря 2021, пятница, 18:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как одеваются белорусы на AliExpress

  • 24.12.2021, 17:12
  • 2,534
Как одеваются белорусы на AliExpress

Статистика заказов.

Обновить гардероб – важный пункт в списке дел на любое время года. Как показывает статистика заказов AliExpress, самой популярной одеждой, которую пользователи из Беларуси покупали к зиме, стали мужские пуловеры и женские комбинезоны. Что еще стало модным в этом сезоне?

По сравнению с ноябрем прошлого года заметно выросли продажи мужских кардиганов (прирост в 2,3 раза) и свитеров (прирост в 2 раза). Особенно популярны модели с высоким воротом и забавными принтами – например, с акулой или динозавром. Заказов на парки, куртки и пальто тоже стало больше. Большинство пользователей выбирает водонепроницаемую ткань или флис, а также оверсайз или стиль хип-хоп. Кожаные бомберы и жилетки с подогревом тоже в топе продаж, пишет interfax.by.

Из спортивной одежды (прирост на 43%) мужчины чаще всего заказывают однотонные и быстросохнущие костюмы, с капюшоном и на флисе. Теплые штаны для бега тоже очень популярны, как и утепленные или мешковатые джинсы, а еще повседневные однотонные брюки оверсайз и брюки-карго.

В категории женской одежды в два раза больше заказов было сделано на изделия из искусственной кожи, особенно на куртки-авиаторы и короткие дубленки. Белорусские пользователи стали чаще заказывать и товары из искусственного меха (прирост на 60%) – шубы и пальто с отложным воротником. Но шубы из натурального меха, причем стоимостью выше 3 тысяч рублей, тоже очень востребованы. На пальто с запахом также было сделано в два раза больше заказов, чем в ноябре прошлого года.

Очень популярны куртки, парки, пончо, накидки. Ромбовидные узоры, глубокие карманы, овечья шерсть на подкладке, пояс, длина ниже колена – основные предпочтения пользователей. Также в этом сезоне наблюдается повышенный интерес к вязаным жилеткам, блейзерам, костюмам и платьям – причем как мешковатым и длинным, так и облегающим мини или вечерним.

Продажи женской обуви выросли на 46%. Самые популярные модели – водонепроницаемые ботинки, замшевые ботильоны и ботинки на пуху. Количество заказов на мужскую обувь увеличилось на 36%. Наибольшим спросом пользуются нескользящие кроссовки, лоферы, водонепроницаемые и короткие ботинки.

Варежки и перчатки – также одни из наиболее востребованных товаров этого сезона (прирост на 50%). Особенно популярны вязаные перчатки для сенсорного экрана и кашемировые варежки. Из шапок большинство пользователей чаще выбирает однотонные модели. Для шарфов и накидок предпочитает клетчатые принты.

Много заказов уже было сделано и на детские новогодние костюмы (прирост 53%). Самые популярные образы – Человек-паук и другие супергерои, древнеегипетская принцесса, Харли Квин, Русалка и надзиратель из южнокорейского сериала "Игра в кальмара".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип