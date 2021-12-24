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Как пить в праздники, чтобы не тянуло за руль

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  • 24.12.2021, 17:19
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Как пить в праздники, чтобы не тянуло за руль

Сильно пьяных за рулем в три раза больше, чем немного выпивших.

«В Новый год в нашем регионе пьют реально много. Но плох не алкоголь сам по себе, а то, сколько человек выпивает и что потом делает», — говорит врач-нарколог Константин Минкевич. Office Life поговорил со специалистом о том, как провести праздники, чтобы не тянуло за руль прямо из-за стола и чтобы утром не было проблем с гаишниками, а у ГАИ спросил, как будут работать с нетрезвыми водителями в новогодние дни.

— Всякий раз, когда меня спрашивают: «Ну как же пить, чтобы не было мучительно больно?!», я отвечаю: Лучше не пить никак. Но кто меня послушает? — смеется Константин Минкевич.

Врач-нарколог предлагает сразу принять, что пить в новогодние дни и ночи белорусы будут — на это повлиять нельзя. Но пока можно подумать о последствиях.

— Универсальной формулы, как прогнозировать и изменить человеческое поведение, нет. Нужно принять как данность: в Новый год многие напьются, а некоторые сядут за руль и поедут. И чисто статистически вероятность этого события сделать нулевой мы не сможем. Но каждый из нас может постараться сделать так, чтобы это был не он. Ладно, давайте честно: сейчас мы говорим, что никогда и ни за что, но в определенном состоянии, увы, уже не можем рассчитывать на себя — значит, нужно надеяться на то, что рядом с тобой за столом окажется человек, который скажет: «Остановись!» — а не: «О, круто, поехали кататься!»

Кого тянет пьяным за руль?

— Степени опьянения можно очень условно (потому что все мы — очень разные) разделить на четыре, — поясняет врач-нарколог.

1. Употребление алкоголя без опьянения. То есть человек употребил, в крови алкоголь есть, но он ведет себя как трезвый, выдать может разве что легкий запах изо рта. Возьмем анализ — увидим 0,3–0,5 промилле. То есть формально он пьяный человек: и с точки зрения закона — например, на дороге или на рабочем месте — это создаст проблемы. С точки зрения состояния — скорее нет: такой факт употребления практически не влияет на функционирование организма.

2. Легкое опьянение. Человек немножко навеселе: чуть бодрее, активнее, громче, чем обычно. Но он вполне понимает, кто он, что здесь делает и как себя вести. Такое состояние уже однозначно будет влиять на управление автомобилем, но чаще всего ответственный человек без зависимости в этом состоянии за руль и не сядет: он пока полностью отдает себе отчет в своих действиях. И наутро у него точно не будет проблем, если он вовремя остановится и нормально поспит ночь: проснется совершенно трезвым — по всем формальным и неформальным признакам.

3. Чаще всего пьяный за рулем — человек в средней степени опьянения. У него уже заметно нарушен контроль над собой, страдает способность следовать социальными нормам и взаимодействовать с окружающим миром. Именно поэтому его и тянет за руль.

Сколько нужно выпить для такого состояния, можно говорить лишь очень условно. Ведь толерантность к алкоголю у людей совершенно разная: выпивают одинаковое количество алкоголя — и один условно лежит в коме, а другой — очень бодро ходит.

Но можно сказать, что у условного среднего здорового — без алкогольной зависимости — мужчины после 200–250 мл крепкого алкоголя будет заметное опьянение. Женщине, пьющей шампанское или вино, для этого достаточно выпить немного больше половины бутылки — 400–500 мл. Наверное, больше этого количества здоровым людям, в принципе, выпивать не стоит ни на каком застолье, включая новогоднее.

Итак, у человека со средней степенью опьянения снижается контроль над собой — а дальше все зависит от того, что у него трезвого в голове происходит. Я сомневаюсь, что в этой стадии опьянения человек будет делать то, что для него принципиально невозможно. У него есть набор установок и представлений о том, что в принципе можно, а что — табу. А есть то, что он в мыслях — не во внешнем поведении — на самом деле допускает. Например, кто-то убежден в том, что пьяным садиться за руль нельзя никогда и ни за что — и он не сядет. А кто-то это просто декларировал, но в мыслях допускал: мол, ну, если что, разве же я аккуратненько не доеду, я же такой молодец?

4. Следующий этап — тяжелое опьянение, вплоть до алкогольной комы. И иногда, судя по сводкам ГАИ, на дорогах встречаются «экземпляры», которые вроде бы должны лежать в коме, но каким-то образом умудряются ехать. Думаю, подавляющее большинство таких уникумов — люди с алкогольной зависимостью. У человека без зависимости очень мало шансов добраться до концентрации пять и выше промилле.

Правда, линейной зависимости между определенным количеством выпитого и степенью опьянения даже одного и того же человека нет: всегда срабатывает совокупность факторов.

Как понять, что утром после застолья уже можно ехать?

Доверять своему «внутреннему контролеру» — мол, я чувствую себя нормально, значит, я трезв и можно за руль, — Константин Минкевич не советует.

— Если человек говорит, что он в порядке, а вы точно знаете, что в новогоднюю ночь он выпил едва ли не литр крепкого алкоголя и поспал 5–6 часов — не верьте ему и за руль не пускайте. Идеальная схема такая: не нужно думать, гадать, измерять «выхлоп» алкотестом — выпил более 0,5 л крепкого алкоголя за столом, назавтра вообще к машине не подходи, как бы ты себя ни чувствовал. Правда, и шансов, что человек, выпивший накануне более бутылки крепкого, будет чувствовать себя хорошо, — очень немного. Если у него нет алкогольной зависимости, утром будет несладко.

С алкогольной зависимостью все еще сложнее: состояние «после вчерашнего» у больного человека очень отличается от обычного постинтоксикационного. Здоровому человеку с течением времени после приема алкоголя становится все лучше, больному — наоборот, чем дальше, тем хуже. И здесь есть серьезная ловушка: номинально к обеду он трезв — алкотест покажет ноль. Но состояние отмены алкоголя, в котором он находится, ему точно не позволяет садиться за руль. В ПДД, кстати, написано, что нельзя ездить не только пьяным, но и в болезненном состоянии. Как медик считаю, что такой человек представляет больше опасности на дороге, будучи номинально трезвым, чем здоровый немного выпивший — номинально нетрезвый.

В чем главная опасность пьяного состояния за рулем?

— Если речь о среднем или сильном опьянении — то во всем: поведение в таком состоянии непредсказуемо как для самого человека, так и для окружающих. Если же это легкое опьянение без заметных нарушений в поведении, характерных для пьяного человека, то в снижении внимания и замедлении реакций. Человек теряет пристальный контроль за дорогой. Если на его пути все будет хорошо, никаких нештатных ситуаций — он наверняка потихоньку доедет домой. А вот если что-то случится, его реакции может оказаться недостаточно, — предупреждает врач-нарколог. — Не будет запаса скорости. Просто не успеет заметить, среагировать. Очень сильный раздражитель — например, красный свет светофора на большом пустом городском перекрестке или пробку из машин впереди — он бы, например, заметил. А пешехода, бредущего в полосе загородной трассы, или резко затормозивший перед ним автомобиль — может и не успеть.

Гаи: сильно пьяных за рулем в три раза больше, чем немного выпивших

В выходные и праздничные дни традиционно в полтора-два раза увеличивается количество выявленных пьяных за рулем. «Это не потому, что мы больше работаем в этом направлении — просто люди больше пьют и чаще куда-то едут. А с пьяными мы боремся одинаково серьезно независимо от дня недели», — говорит начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси Станислав Соловей.

За последние 20 лет в стране действительно серьезно сократилось количество пьяных водителей (как минимум тех, которых поймали): если в начале 2000-х задерживали по 85 тыс. в год (на тот момент это были водители 4% от общего количества зарегистрированных автомобилей), то сейчас их около 17 тыс. в год — это 0,4%. Стоит учитывать, что 20 лет назад было допустимо ездить с 0,5 промилле. Если бы действовали нынешние нормы, предполагают в ГАИ, количество пьяных тогда уверенно стремилось бы к 100 тыс. в год.

Что повлияло?

Однозначно, считают в ГАИ, повлияли законодательные меры, ужесточающие ответственность:

в 2007 году перестали сокращать срок лишения прав за «пьянку»: раньше лишали на три года, но по ходатайству могли уменьшить до полутора лет. Сейчас срок один — три года, и никак иначе;

тогда же ввели уголовную ответственность за повторное управление в течение года;

в 2011-м уменьшили допустимый для водителя уровень алкоголя в крови с 0,5 до 0,3 промилле;

в 2013-м стали применять конфискацию автомобиля за повторное «пьяное» вождение (за исключением угнанных);

в 2018-м для бесправников, повторно попавшихся за рулем, ввели административный арест. Раньше состоятельные водители могли позволить себе без конца платить штрафы — т. е. лишение не было по-настоящему действенной мерой;

в мае 2021-го ужесточили административную ответственность для нетрезвых водителей — дифференцировали наказание по степени опьянения: тех, кто попадется с 0,3–0,8 промилле, ждет штраф в размере 100 базовых (сейчас — 2900 рублей) с лишением прав на три года. У кого свыше 0,8 — заплатит 200 базовых (5800 рублей) и лишится прав на пять лет.

Кстати, с мая же в ГАИ стали вести «учет уровня опьянения»: раньше пьяных не ранжировали по промилле, и было непонятно, так кто же чаще садится за руль — немного выпившие или сильно пьяные. Оказывается, последних в три раза больше: с 1 мая по 31 ноября в Беларуси задержали почти 2,7 тыс. нетрезвых с концентрацией алкоголя от 0,3 до 0,8 промилле и почти 8,4 тыс. — с 0,8 промилле и более.

— Изменились в последние годы и способы выявления пьяных, — рассказывает Станислав Соловей. — Если раньше в основном их ловили методом случайного выбора инспекторы на дорогах, то теперь мы очень часто останавливаем пьяных, о которых сообщили очевидцы. Конечно, и обычная работа продолжается — и остановка инспектором, и мероприятия типа «фильтра», и рейды в регионы, — но мы замечаем, что с каждым годом белорусы становятся все более ответственными, все больше понимают опасность самого этого явления: пьяный водитель на дороге.

В ГАИ снова и снова напоминают о страшных последствиях такого вождения: каждый шестой погибший в аварии в Беларуси в прошлом году ушел из жизни из-за пьяного водителя. Всего — 131 человек. Чаще всего смертельные аварии с пьяными, по официальной статистике, происходят именно в выходные и праздничные дни.

— Не стоит портить Новый год себе, семье, другим людям. Одна бездумная поездка может стоить очень дорого — и хорошо, если в денежном выражении, — предупреждают в ГАИ. И напоминают каждому сознательному человеку, что, остановив (или в крайнем случае — сообщив о нем в 102) пьяного человека, который на их глазах садится за руль, он может спасти чью-то жизнь или здоровье.

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