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Карпенко приостанавливает членство в Коммунистической партии

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  • 24.12.2021, 17:36
  • 2,120
Карпенко приостанавливает членство в Коммунистической партии
Игорь Карпенко

13 декабря Карпенко стал преемником преступницы Ермошиной.

Игорь Карпенко приостанавливает свое членство в коммунистической партии Беларуси в связи с проведением «референдума» и назначением его на должность председателя Центризбиркома, пишет БелТА.

Напомним, бывший министр образования Игорь Карпенко исполнял в КПБ обязанности второго секретаря Центрального комитета, 13 декабря он был назначен на должность председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

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