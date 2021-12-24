Карпенко приостанавливает членство в Коммунистической партии

Карпенко приостанавливает членство в Коммунистической партии4
- 24.12.2021, 17:36
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13 декабря Карпенко стал преемником преступницы Ермошиной.
Игорь Карпенко приостанавливает свое членство в коммунистической партии Беларуси в связи с проведением «референдума» и назначением его на должность председателя Центризбиркома, пишет БелТА.
Напомним, бывший министр образования Игорь Карпенко исполнял в КПБ обязанности второго секретаря Центрального комитета, 13 декабря он был назначен на должность председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.