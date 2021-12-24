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Швеция обвинила Лукашенко в похищении Рождества

  • 24.12.2021, 17:45
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Швеция обвинила Лукашенко в похищении Рождества

Глава МИД Швеции призвала узурпатора освободить всех политзаключенных.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава МИД Швеции Анн Линде выставила требование в адрес белорусских властей и, в частности, Лукашенко, призвав освободить всех политзаключенных в стране. Ее заявление опубликовано в Twitter.

По ее словам, из-за отказа Верховного суда Беларуси, согласно которому Марии Колесниковой и Максиму Знаку отказали в удовлетворении жалоб на приговор, у европейских политиков фактически похитили Рождество. «Швеция не уходит на рождественские каникулы, когда речь идет о защите прав человека», — заявила Линде.

Знак и Колесникова получили 11 и 10 лет тюрьмы соответственно. Линде раскритиковала приговор и потребовала освободить политзаключенных.

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