Турция пообещала поддержку Украине на фоне противостояния с Россией 24.12.2021, 17:51

Турецкая армия – вторая в НАТО после США, напомнил глава МИД Турции.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал Украине продолжение сотрудничества в условиях противостояния с Россией, которое, по его словам, достигло «опасного» уровня.

«Турция не станет игнорировать свои принципы и закрывать отношения с Украиной просто потому, что у нас обширные связи с Россией. <...> Мы сделаем то, что требует дух времени и что нужно для нашей безопасности», - заявил Чавушоглу, выступая на виртуальной конференции, организованной турецкой Ассоциацией международных отношений.

Он напомнил, что Турция располагает второй по величине армией в НАТО после США и играет активную роль в миссиях и операциях альянса.

Обстановка в сфере в безопасности в мире становится все более хрупкой: система, установившаяся после окончания Второй мировой войны, не менялась 80 лет, поэтому ей все сложнее находить решение проблем, в том числе в рамках ООН, сказал Чавушоглу (его цитирует Daily Sabah).

НАТО старается адаптироваться к новым условиям, при этом «нерушимость трансатлантической безопасности является нашим фундаментальным принципом», подчеркнул глава МИД, добавив, что Турция будет проводить «проактивную внешнюю политику», основанную на широкой географии.

Не признающая аннексию Крыма Турция в настоящий момент готовит к продаже Украине новую партию ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые обеспечили успех азербайджанской армии в войне за Карабах, а в октябре этого года были впервые использованы Киевом в боевом режиме в Донбассе.

По данным Bloomberg, ведется подготовка контракта на поставку еще по меньшей мере двух десятков дронов, а также ракет для них и станций наземного контроля.

Способный находиться в воздухе до 12 часов и нести на подвеске до четырех ракет, Bayraktar относится к классу тактических средневысотных ударных беспилотников большого радиуса действия. Он сохраняет управление на расстоянии до 150 км от станции наземного базирования.

Применение турецких дронов в Донбассе вызвало гнев Кремля, который, по западным данным, стягивает силы к украинским границам и грозит новой военной кампанией в регионе. В ходе разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 3 декабря президент РФ Владимир Путин назвал использование «байрактаров» «провокацией», свидетельствующей о курсе Киева на срыв Минских соглашений.

В апреле Эрдоган заявил, что поддерживает вступление Украины в НАТО и сохранит курс на стратегическое сотрудничество с Украиной.

«Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма», - сказал он после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, добавив, что также поддерживает «Крымскую платформу» - инициативу Киева по привлечению международного сообщества к решению проблемы полуострова.

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