Топ-10 белорусских рождественских песнопений

Топ-10 белорусских рождественских песнопений1
- 24.12.2021, 19:18
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Все они передают смысл большого праздника.
«Пробудись, человек: ради тебя Бог стал человеком… Будем с радостью праздновать наступление нашего спасения», – писал святой Августин, и эти мысли соответствуют настроению всех рождественских песен: как народных колядок, так и профессиональных произведений.
«Белсат» предлагает топ-10 белорусских песнопений на Рождество: и очень популярных, и не очень известных. Это даже не 1% белорусских колядок, но все они передают смысл большого праздника и чувства тех, кто празднует: признательность, радость и веру в победу света.
Наверное, общебелорусский хит – это «Зорка Бэтлеемска», что уже скоро зазвучит по всей стране. С особенно актуальными в последние два года словами:
Устань жа, не спазніся прывітаць Дзіцятка.
Да жыцця ачніся, беларусе-братка.
Возможно, самая быстрая (всего 8 строк), но при этом не менее красивое произведение, которое конспективно рассказывает всю историю Рождества Христова – традиционная колядка «Святы вечар».
Необычным образом прославил колядку «Ночка ціхая» молодой витебский римско-католический епископ Олег Буткевич: он заиграл на гитаре и спел ее однажды в эфире местного телеканала.
Главная героиня трогательной песни – Богородица, в уста которой автор как бы вкладывает переживания всех белорусских женщин за судьбу своих детей.
Мировую классику «Звон звініць» («Jingle Bells») спела по-белорусски группа «Палац».
Звон звініць, звон звініць,
Звон звініць званчэй.
Не знайсці ў цэлым свеце
Тых званоў грамчэй.
Известный гродненский бард Виктор Шалкевич написал в 1998 году «Баладу пра святога Мікалая» – обращение к девочке, ожидающей праздника, подарков и волшебной рождественской ночи.
В прошлом году группа NaviBand, которая в 2017 году выступала от Беларуси на «Евровидении», исполнила по-белорусски песню «Happy Christmas» Джона Леннона с многочисленными отсылками к борьбе белорусского народа за свободу.
Шчаслівых Калядаў!
Прэч смутак і страх!
Няўзгоды й нядолі
Развеюцца ў прах!
Шчаслівых Калядаў!
Год новы ідзе,
Наш вецер свабоды
Яднае людзей.
Шчаслівых Калядаў,
Мы разам, сябры!
Цяпло нашых сэрцаў
Растопіць муры!
Поют песни на Рождество не только епископы, но и священники и монахи. В этом случае это традиционная веселая и бодрая колядка от монахов-кармелитов под аккомпанемент бубна, аккордеона и гитары:
Як прыбеглі пастухі ў Бэтлеем,
Заспявалі песню, што і мы пяем.
Слава на вышынях, слава на вышынях
І спакой на зямлі.
Традиционную английскую колядку «Першае Раство» отлично исполнила по-белорусски группа «Прадвеснік».
Маргарита Левчук вместе с политическим блогером и активистом из Рудобелки Андреем Пауком (знаменитый юмористический дуэт «Красная зелень») поздравляют всех с праздниками известным песняровским хитом «Каляда».
Музыканты Алесь Чумаков и Татьяна Ячная записали целый концерт известных европейских рождественских песен (английских, испанских, финских, польских, уэльских, шотландских и ирландских) по-белорусски и поют их, поздравляя людей в церквях и костелах по всей Беларуси.