Топ-10 белорусских рождественских песнопений 1 24.12.2021, 19:18

2,864

Все они передают смысл большого праздника.

«Пробудись, человек: ради тебя Бог стал человеком… Будем с радостью праздновать наступление нашего спасения», – писал святой Августин, и эти мысли соответствуют настроению всех рождественских песен: как народных колядок, так и профессиональных произведений.

«Белсат» предлагает топ-10 белорусских песнопений на Рождество: и очень популярных, и не очень известных. Это даже не 1% белорусских колядок, но все они передают смысл большого праздника и чувства тех, кто празднует: признательность, радость и веру в победу света.

Наверное, общебелорусский хит – это «Зорка Бэтлеемска», что уже скоро зазвучит по всей стране. С особенно актуальными в последние два года словами:

Устань жа, не спазніся прывітаць Дзіцятка.

Да жыцця ачніся, беларусе-братка.

Возможно, самая быстрая (всего 8 строк), но при этом не менее красивое произведение, которое конспективно рассказывает всю историю Рождества Христова – традиционная колядка «Святы вечар».

Необычным образом прославил колядку «Ночка ціхая» молодой витебский римско-католический епископ Олег Буткевич: он заиграл на гитаре и спел ее однажды в эфире местного телеканала.

Главная героиня трогательной песни – Богородица, в уста которой автор как бы вкладывает переживания всех белорусских женщин за судьбу своих детей.

Мировую классику «Звон звініць» («Jingle Bells») спела по-белорусски группа «Палац».

Звон звініць, звон звініць,

Звон звініць званчэй.

Не знайсці ў цэлым свеце

Тых званоў грамчэй.

Известный гродненский бард Виктор Шалкевич написал в 1998 году «Баладу пра святога Мікалая» – обращение к девочке, ожидающей праздника, подарков и волшебной рождественской ночи.

В прошлом году группа NaviBand, которая в 2017 году выступала от Беларуси на «Евровидении», исполнила по-белорусски песню «Happy Christmas» Джона Леннона с многочисленными отсылками к борьбе белорусского народа за свободу.

Шчаслівых Калядаў!

Прэч смутак і страх!

Няўзгоды й нядолі

Развеюцца ў прах!

Шчаслівых Калядаў!

Год новы ідзе,

Наш вецер свабоды

Яднае людзей.

Шчаслівых Калядаў,

Мы разам, сябры!

Цяпло нашых сэрцаў

Растопіць муры!

Поют песни на Рождество не только епископы, но и священники и монахи. В этом случае это традиционная веселая и бодрая колядка от монахов-кармелитов под аккомпанемент бубна, аккордеона и гитары:

Як прыбеглі пастухі ў Бэтлеем,

Заспявалі песню, што і мы пяем.

Слава на вышынях, слава на вышынях

І спакой на зямлі.

Традиционную английскую колядку «Першае Раство» отлично исполнила по-белорусски группа «Прадвеснік».

Маргарита Левчук вместе с политическим блогером и активистом из Рудобелки Андреем Пауком (знаменитый юмористический дуэт «Красная зелень») поздравляют всех с праздниками известным песняровским хитом «Каляда».

Музыканты Алесь Чумаков и Татьяна Ячная записали целый концерт известных европейских рождественских песен (английских, испанских, финских, польских, уэльских, шотландских и ирландских) по-белорусски и поют их, поздравляя людей в церквях и костелах по всей Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».