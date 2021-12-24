Путин - это Чаплин, который играет диктатора 5 Леонид Радзиховский, The Insider

24.12.2021, 18:37

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O геополитических целях российского правителя.

Россия продолжает наращивать военные силы на границе с Украиной: по данным спутниковых снимков компании Janes, с ноября Россия перебрасывает танки, артиллерийские вооружения и системы ПВО. Украинская сторона оценивает численность российских военных в приграничных районах в 122 тысячи человек. Ни на какую реальную войну Путин не рассчитывает, что он неоднократно доказывал, и его цель, как обычно - привлечь к себе внимание и заставить с собой говорить.

Расхожая точка зрения сейчас, что на границе с Украиной творится великая геополитика, что государства сталкиваются и это может обернуться большой войной, кровью. Но это было бы уместно для Европы до 1914 года, на крайний случай - до 1945 года. Сейчас все только называется такими красивыми словами - геополитические интересы — на самом деле, нет там никаких интересов.

Сейчас другой мир, другая экономика, все другое. Ценность человеческой жизни не сравнима с тем, как это было в 1945 году. Ядерное оружие вообще по сути уничтожило возможность больших войн, да и малые войны тоже почти невозможны - слишком дорого стоят. Изменилось и отношение к человеческой жизни: возьмем пример из другой оперы — ковид. Если бы все это происходило во времена испанки, разве власти устраивали бы локдауны? Не думаю, хотя и умерло тогда куда больше людей, просто цена человеческой жизни была гораздо ниже.

Моя методологическая позиция по поводу стягивания войск к украинским границам заключается в том, что все происходящее - театр. Коллеги-политологи пишут — стреляют, колют, режут, замах, удар. Я говорю: «Да, верно, но на сцене». Не забывайте, что ружье, шпага, яд, кинжал — бутафорские, и по окончании спектакля артисты идут в буфет, пьют чай и рассказывают друг другу байки и анекдоты. Как в замечательном фильме «Берегись автомобиля», где в финале Смоктуновский и Ефремов фехтовали на сцене, а потом лежат на полу, занавес опустился, Ефремов поднимает палец, показывая, как классно играл Смоктуновский, которого он только что заколол шпагой. Такова и современная политика, и в первую очередь я это отношу к страшному, ужасному, диктатору, фашисту, убийце, Чикатило, маньяку, Сталину, т.е. - к Владимиру Путину.

Гитлер пришел к власти в 1933 году, в 1939-м началась мировая война. Путин во власти 22 года, это немаленький срок. Что же этот маньяк, одержимый сверхценной идеей восстановить империю или Советский союз, сделал за 22 года? Он много трепался, приехал на Мюнхенскую конференцию в 2007 году, облаял там всех присутствующих, плюнул им на пробковые шлемы. Чем Путин ответил за базар? Да ничем, а на Западе все были счастливы, потому что получили в своих играх отрицательного героя, чучело на своем огороде.

Дальше происходит 2008 год, война в Грузии. Судя по всему, ее начал все же не Путин, а Саакашвили. Да, его спровоцировали, но важнее другое: если Путин - маньяк, если у него сверхценная идея восстановить Советский Союз, то зачем он остановился? Российские танки шли на Тбилиси, 20 километров до города, дорога открыта, грузинской армии нет. Почему не пошли дальше? Потому что прилетел тогдашний президент Франции, Саркози, стал махать руками, разговаривать, уговаривать. Интересно, если бы в 1939 году к Гитлеру приехал Чемберлен и стал бы уговаривать, Гитлер бы тоже ответил: «Извините, я ошибся. Больше не буду», развернул бы танки и уехал обратно в Германию?

В 2008 году российские танки шли на Тбилиси, 20 км до города, дорога открыта. Почему не пошли дальше?

Человек, который хочет любой ценой захватить страну, испугался Саркози? Что он в гости его не позовет? Орденом почетного легиона не наградит?

Теперь вспомним 2014-й год. Да, Путин хапнул Крым, нагло и дерзко, вопреки международному праву. Потом он устроил невероятную волну истерики про русский мир, и придурки, вроде Стрелкова, по команде из Москвы вторглись в Донбасс. Украинская армия была в те годы ненамного лучше грузинской и, приложив небольшие усилия, Путин мог захватить Украину, хотя в западной ее части он встретил бы отчаянное сопротивление, как в 1943 году, и там бы началась настоящая партизанская война. Захватить Одессу, Харьков, выйти на Киев — тогда не было почти никаких препятствий.

Однако опять Путин потрещал про русский мир, помахал руками и остановился. Похоже на маньяка со сверхценными идеями? Скорее это поведение среднего пиарщика, устроившего геополитическое ток-шоу, цель которого — не покорить и восстановить, а покрасоваться на обложке журнала Time, лишний раз вызвать патриотические восторги в России, вздуть рейтинг до небес и еще раз дернуть за нос господ в пробковых шлемах. Был Гитлер, а был Чарли Чаплин. Чаплин поставил фильм «Великий диктатор» про великого диктатора, который хочет захватить весь мир. В этой паре Путин — это Чарли Чаплин, который играет диктатора.

И Беларусь, наконец. Простите, но 25 лет Лукашенко сосет деньги из России - несет несусветную пургу, оскорбляет руководителя страны. Если Путин маньяк, какого черта 22 года он его терпит? Раздави ты его, он просто паразит на теле России. Какое героическое усилие для этого нужно?

Но Путин лишь изображает маньяка. Все эти бесконечные идиотские реплики — «Умремте-ж под Москвой». Ты выиграл выборы, чего тебе умирать? Нажми на кнопку, и ты будешь в раю, а они просто сдохнут. Есть же такая возможность, так чего же ты треплешься? «Зачем нам жить без России?» — а кто у тебя отбирает Россию? Россия рядом с тобой, что ты пургу-то гонишь!

И западные лидеры играют в его игру. Ведь Путин — идеальный партнер, такого нарочно придумать нельзя. Шумный. Прекрасно знает свою роль — плохой парень, разъяренный медведь-шатун на задних лапах, ужасный Волан-де-Морт. В реальности - бумажный тигр, который на самом деле ничего не делает.

И все западные политики и вслед за ними толпа политологов, журналистов и прочих проституток орет о вторжении в Украину с такой силой, что у несчастного потребителя крыша едет. Не могут же все президенты, сенаторы, профессора-политологи, знаменитые публицисты и журналисты — так нагло врать! Конечно, могут. Врать — это их ремесло, а если они не будут врать, то что они скажут? Очень плохие артисты в дурацкой пьесе, скажите спасибо, ведь раньше такие пьесы кончались горами трупов, реками крови и расплачивались вы, несчастные люди. Но народ Путину не особо верит, потому что реального страха у людей нет, но все-таки надо создавать видимость.

Однако, не вся политика — это шоу. Внутренняя политика, налоги, болезни, строительство дорог, законы — это реальные вещи, которые касаются каждого человека, но высокая имперская геополитика — это на 99% шоу и дуракаваляние. Когда прямо об этом говоришь, звучит неприлично, но я могу себе это позволить, потому что я маргинал, фрик, а американские Соловьевы и европейские Соловьевы должны по полу кататься и грызть микрофон.

Слухи о вторжении в Украину мы слышим последние несколько недель, но даже если забыть всю предысторию Путина, описанную выше, и начать с белого листа, хочется получить ответ на вопрос: на кой черт ему нападать на Украину? Захватить ее не так-то просто, у украинцев есть армия, и довольно сильная. Прогулки не получится, придется положить много тысяч жизней. Предположим, все-таки положил, окружил, захватил, что Путин собирается делать дальше?

Запад осатанеет. Сейчас зима, европейцы в плохом положении и будут покупать твой газ, но зима кончится, а весной они просто пошлют Путина куда подальше, будут по более высокой цене покупать сжиженный газ, отключат Россию от Swift, обложат Путина санкциями.

Заплатишь ты за это дорого и потеряешь на поле боя тысячи людей. И этого нельзя будет скрыть, потому что Украина - это не фантастическая «ДНР». Никаких трактористов там нет, это регулярные воинские части. Понравится это россиянам? В России ковид, в России высокие цены, люди устали, раздражены. Что скажет обычный русский человек? «Взбесился ты что ли? Чего ты привязался к этой Украине? О России вспомнить не хочешь? Вспомнить, что ты президент России, а не Украины?» Да, прямо россияне этого не скажут, но подумают и почувствуют, сколько бы ни галдели Скабеевы и Симоньяны.

Рейтинг твой, ради которого ты все это творишь, полетит к чертовой матери. Да, сначала будет взрыв, потому что адреналин, но пройдет и это, и ничего кроме отвращения, раздражения и непонимания не останется. Итак, захватил Украину, с Западом поругался, рейтинг обрушил. Но зачем тебе все это надо?

И что ты с Украиной делать будешь? В стране живет 35 млн человек. Допустим, западную Украину ты сразу оставишь в покое, потому что туда лезть — это абсолютное безумие. Ведь украинцы тебе устроят партизанскую войну, как в 1943-м, и что ты будешь тогда делать? Выжигать деревни? Вешать? Ладно, захватил восточную Украину. Допустим, получил контроль над населением 20 млн человек. Они тебя возненавидят — неспровоцированная война, агрессия, уничтожение государства. Ты должен будешь найти какого-то коллаборациониста, посадить его во главе украинского правительства, Украину объявить формально независимой. Тебе придется вливать в Украину триллионы. Откуда ты их возьмешь? Это чистое дистиллированное безумие, с какой стороны ни посмотри.

Рассмотрим более локальный и теоретически более возможный вариант — ни на какую Украину ты нападать не будешь и устроишь завахуру на Донбассе по образцу 2008 года. Твои деятели из ДНР стреляют в украинцев - начинается эскалация, Украина постепенно втягивается и начинаются боевые действия. Если по телевизору покажут убитых детей, то жители России возмутятся, будет подъем, желание защитить. Какова цель этой сложной операции? Помнешь ты украинскую армию. Прилетят Макроны и начнутся бесконечные переговоры. Статус-кво восстановится, как в Грузии в 2008 году, но будет много убитых. Рейтинг ты немного приподнимешь, огромных расходов эта война не потребует, но это теоретически, а практически - на тебя навалят санкции. При том раздражении, которое уже сейчас есть на Западе, сколько бы ты ни рассказывал, что войну начали украинцы, все скажут, что виноват именно ты.

Чтобы начать войну, Украина должна ввести войска. Саакашвили в 2008 году ввел войска в Южную Осетию, действительно начал, и Путин оборонялся. Мне кажется, что Зеленский не такой авантюрист, как Саакашвили, и на провокацию Путина не поддастся. Будут стрелять эти, будут отвечать украинцы, но артиллерийские дуэли — это еще не предлог для большой войны. Если ты хочешь устроить такую заваруху, тебе нужно, чтобы украинцы начали серьезные военные действия, тогда ты имеешь моральное право им отвечать.

А если они не начнут? Ведь Зеленский помнит судьбу Саакашвили, он понимает, что его армию размолотят, и для него это будет конец, ведь его рейтинг и так жрут жуткие скандалы в Киеве. А что Путин выигрывает от такой локальной заварухи в Украине? Небольшой подъем рейтинга, санкции Запада и окончательно угробленные попытки о чем-то договориться с этой самой Украиной. Если ему нужно привлечь внимание, то он этого уже добился — написал провокационное издевательское письмо, понятно, что господа в пробковых шлемах свою часть игры в ответ сделают. Они будут кудахтать, махать руками, предложат переговоры о ракетах, о том, о сем, а закрутится мясорубка — «русские из пустого переливают в американское порожнее», «американские из порожнего переливают в русское пустое». Сотни американских корреспондентов будут летать и умолять Путина об интервью, задавать ему холуйские вопросы, какие-то бабы с голыми ногами будут сидеть, а Путин будет похотливо смотреть на их ноги - и жизнь удалась. И стрелять ни в кого не надо, достаточно просто поугрожать. Хотя, конечно, людям неприятно торчать под Смоленском и строить блиндажи.

Некоторые комментаторы излагают безумные идеи о том, что прежде чем отправить письмо американцам, Путин поговорил с товарищем Си. Дескать, у них договоренность — Путин нападает на Украину, а китайцы на Тайвань. Два фронта, Запад в тяжелом положении и ничего не сможет им противопоставить. Это хорошая идея, главное — не перепутать, чтобы Путин не напал на Тайвань, а китайцы на Киев. В сложной геополитической ситуации такие чудеса тоже возможны. Если курды напали на Польшу из Беларуси, то и русские могут напасть на Тайвань.

Во все эти аналогии со Второй мировой войной (ось — Берлин-Рим-Токио, а тут — Москва-Пекин), я не верю. У китайцев есть другие заботы, кроме как поощрять Путина в его геополитических безумствах. Я думаю, что китайский коллега посмеялся: «Валяйте дурака. Я бы с вами поменялся. Вы, видать, из бассейна вылезаете и думаете, чего бы еще учинить? У нас в Китае заботы посерьезнее». Так товарищ Си мог отреагировать. Конечно, в ООН он Путина поддержит, но Китай — страна не воинственная, а начинать большую войну из-за пиара… У китайцев есть возможность привлекать к себе внимание без него.

Это Россия вынуждена бренчать. Пустая бочка гремит, а полная молчит. Россия — это пустая бочка, где гремят гайки от ракет, а Китай — реальная страна.

Леонид Радзиховский, The Insider

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