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Суд в России оштрафовал Google более чем на $95 миллионов

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  • 24.12.2021, 18:58
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Суд в России оштрафовал Google более чем на $95 миллионов

Американский интернет-концерн признали виновным в повторном неудалении «запрещенного в РФ контента».

Мировой суд Москвы оштрафовал американский интернет-концерн более чем на 7,2 млрд рублей, признав его виновным в повторном неудалении запрещенного в России контента, пишет dw.com.

"Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 руб. 00 коп.", - сообщил представитель суда в пятницу, 24 декабря.

Согласно решению суда, Google должен оплатить штраф в течение 60 суток после вступления решения в силу. В случае неуплаты штраф будет взыскан принудительно. Решение мирового суда пока не вступило в законную силу, поскольку у Google после получения представителем полного судебного решения будет 10 суток для обжалования.

Американский концерн пока не определился по вопросу об уплате штрафа. "Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги", - сказали в пресс-службе Google.

Рекордная сумма штрафа

Рекордная сумма штрафа в отношении Google была рассчитана на основе данных о размере годовой выручки концерна, представленных суду Роскомнадзором. Google признан виновным по ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное совершение правонарушения, связанного с неудалением владельцем сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

За данное правонарушение для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 процентов совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

Протоколы в отношении соцсетей

Роскомнадзор с 11 февраля составляет административные протоколы в отношении соцсетей, не удаливших или несвоевременно удаливших призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного российскими законами контента. Общая сумма штрафов в отношении этих компаний уже составляет около 200 млн рублей.

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