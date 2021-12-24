40 диких кабанов третирует жителей Заславля 3 24.12.2021, 19:04

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Стадо диких свиней свободно разгуливает по частному сектору.

Жителей сразу нескольких улиц частного сектора города Заславля волнуют отнюдь не бытовые вопросы: с лета они живут в страхе, который наводит на взрослых и детей стадо диких свиней, свободно разгуливающих по местным окрестностям. Кто виноват и что с этим делать, узнавал mlyn.by.

— Мы живем на самой окраине населенного пункта, — рассказывает житель улицы Васильковой Сергей Шкудко. — Как видите, здесь достаточно плотная застройка, во всех домах есть дети.

Я и сам многодетный отец. Рядом находятся сельхозугодья, на которых летом росла кукуруза. К полю прилегают земли общего пользования, заросшие сорняками. А внизу — березняк с небольшим болотцем. Для диких свиней здесь вообще раздолье: есть где поесть, попить и спрятаться от глаза человеческого. Но если бы их здесь гуляла парочка, еще бы не так серьезно все было, но стадо сформировалось огромное, а потому страшно выходить на улицу, особенно вечером. А ведь по нашей дороге не только ездят, по ней передвигаются пешеходы, дети возвращаются с занятий. Если кто-то из них встретится с животными, может случится беда.

С этой проблемой, решить которую в частном порядке не представляется возможным, Сергей Шкудко, обратился в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Причем для этого ведомства было подготовлено письмо, подкрепленное подписями соседей с нескольких улиц — Васильковой, Загорье, Приморской и других. Одним обращением жители микрорайона не ограничились: сообщили о проблеме в Минский облисполком.

— Со второй половины лета мы наблюдаем картину, как по нашим окрестностям разгуливает стадо из 30-40 особей, — продолжает Сергей Шкудко. — Причем если сразу они чаще всего обитали в березняке, то, когда поднялась кукуруза, стали почти вплотную подходить к застройке. А к концу осени — началу зимы кабаны вообще обнаглели, видимо, начался брачный сезон. Их ничто не пугает. Каждую ночь слышим визг, который просто наводит ужас. Люди видели их рядом с дорогой и днем.

Это уже вообще серьезно, да я и сам по ней гуляю с коляской. Идешь и боишься, что из зарослей кто-то выскочит. Разве ж это дело?

Слова Сергея подтверждает и местный житель Игорь Трифонов, проживающий по улице Загорье.

— Видел и слышал неоднократно, а ведь мы на улицу своих детей отпускаем, — сетовал мужчина. — Разъяренный дикий кабан страшнее медведя, поэтому нужно срочно принимать меры.

Руслан Седнев — из числа местных охотников и он утверждает, что решить проблему можно, отстреляв животных, тем более, что дикий кабан практически истреблен в лесах по причине распространения им африканской чумы свиней.

— Проблема есть и решить ее можно, — говорил охотник. — Я даже немного мониторил этот вопрос, выходил ночью, чтобы изучить стадо. В тепловизоре наблюдал до 30 особей, которые здесь разгуливали.

С позицией Руслана Седнева согласен и директор Минской РОС БООР Александр Дударчик.

— Есть, конечно, сложности, ведь охотиться вблизи жилого сектора запрещено законом, тем более что используют охотники дальнобойное нарезное оружие, — поясняет он. — Кабан достаточно умен, умеет приспособиться к условиям, а то, что облюбовал это место, объясняется сразу несколькими причинами. Наши угодья в Минском районе граничат с территорией Минского лесопаркового хозяйства. Это сплошная зеленая зона, где нет добычи зверя и не ведутся лесозаготовки. Вот там кабан и расплодился либо мигрировал из других мест. Например, из наших лесов, где сейчас идет охота. А здесь им спокойно и сытно, поэтому и прижились недалеко от людей. Ситуация интересная для нас и любителей природы, но опасная для местных. А потому решить ее возможно только с помощью охоты.

Чтобы правильно и без последствий истребить нарушителей спокойствия, по утверждению специалиста, нужна целая стратегия.

— Возьмем собак, выгоним часть животных из зарослей и выполним свою задачу, — говорит Александр Дударчик. — Правда, одним днем здесь не ограничишься.

В день подготовки материала охотники выехали на место, и первая партия трофеев была добыта.

Изъятие дикого кабана осуществляется по разрешениям на добычу охотничьего животного и охотничьим путевкам к ним без взимания платы с предоставлением компенсационных выплат за каждое добытое животное. Выплаты составляют до пяти базовых величин.

Добыча дикого кабана на данной территории (запретная для охоты территория вокруг города Заславля и города Минска) разрешена согласно решению Минского областного исполнительного комитета 1112 от 07.12.2021 года.

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