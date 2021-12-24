В Польше создали стекло, генерирующее солнечную энергию 3 24.12.2021, 19:07

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В этом году в Европе достигли рекордного уровня производства солнечной энергии.

В Польше открыли первое в мире производство стеклопакетов, способных вырабатывать энергию от солнца. Такие стеклопакеты, как и обычные, полностью прозрачны и способны обеспечить дома и квартиры необходимой шумоизоляцией, пишет «Евро пульс».

Стеклопакеты генерируют энергию благодаря специальному квантовому покрытию из невидимых человеческому глазу полупроводников размером до нескольких нанометров. Они способны вырабатывать электричество как из естественного, так и из искусственного освещения, при этом не нагревая поверхность стекла.

Стоимость одного квадратного метра такого стекла составляет от 300 до 500 евро.

Сообщается, что в этом году в Европе достигли рекордного уровня производства солнечной энергии.

Тем не менее, по подсчетам научно-исследовательского центра в области климата Ember, солнечные батареи все еще производят меньше электроэнергии, чем угольные электростанции в Европе, поэтому, чтобы достичь цели по сокращению выбросов парниковых газов до 55% к 2030 году, странам ЕС нужно удвоить количество солнечных установок.

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