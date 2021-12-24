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Меню на Новый год 2022: простые и вкусные рецепты для праздничного стола

  • 24.12.2021, 19:12
  • 3,562
Меню на Новый год 2022: простые и вкусные рецепты для праздничного стола

Несколько рецептов закусок, основных блюд и десертов, которые понравятся гостям.

"Оливье", "Сельдь под шубой", "Запеченная курица" - все эти блюда ежегодно оказываются на праздничном столе. Тем не менее, новогодние праздники становятся настоящей головной болью для хозяек, которые готовят этот самый стол. Каждый год нужно составлять вкусное меню и придумывать множество блюд. Unian.net решил подсказать несколько классных рецептов закусок, основных блюд и десертов, которые точно понравятся всем гостям.

Закуска на Новый год: тарталетки с семгой и сыром

Тарталетки – 10 шт.

Сыр сливочный плавленый – 100 г.

Сёмга слабосоленая – 100 г.

Огурец свежий – 1 шт.

Укроп – небольшой пучок.

Майонез – по вкусу.

Семгу нарезать крупными кубиками, огурец – мелкими. Часть огурца порезать тонкими кружочками. Укроп мелко нарезать. Смешать плавленый сыр с укропом и майонезом. На дно тарталеток выложить по кусочку семги. Затем положить немного огурца и накрыть сливочным сыром. Сверху на сыр выложить кружочки огурца в виде цветочных лепестков, а по центру тарталетки положить кусок рыбы.

Cырные шарики с крабовыми палочками

Плавленый сыр – 100 г.

Крабовые палочки – 160 г.

Яйцо куриное – 2 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Чеснок – 1 зубчик.

Соль – по вкусу.

Чёрный молотый перец – по вкусу.

Яйца отварить вкрутую и остудить. У крабовых палочек срезать красный слой. Отдельно мелко нарезать белые и красные части. Сыр натереть на терке, смешать с измельченным чесноком и белыми крабовыми палочками.

В миску с сыром вмешать мелко натертые яйца и майонез. Посолить и поперчить. Влажными руками скатать шарики из массы и обвалять в стружке из красной части крабовых палочек. Перед подачей на час поставить в холодильник.

Мясо на Новый год: куриные ножки, фаршированные овощами

Куриные окорочка или ножки – 2 шт.

Стручковая фасоль – 50 г

Зеленый горошек свежий или замороженный - 30 г

Болгарский перец – 20 г

Морковь отварная – 20 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – 10 г

Паприка копченая – 10 г

Чеснок – по желанию

Куриное яйцо – 1 шт.

Соевый соус – 1 ч.л.

Мед – 1 ч.л.

Аккуратно снять кожу с бедра, стараясь её не повредить. Обрубить мясо на кости и оставить кожу крепиться к маленькой части кости. Мясо с отрубленных косточек снять и очень мелко нарезать. Овощи смешать в миске с рубленным мясом. В начинку добавить любые специи и вбить яйцо.

Плотно наполнить кожицу на кости полученной начинкой. Концы кожи закрыть зубочисткой. Ножки выложить на противень и накрыть фольгой. Выпекать 30 минут при 160°. Затем убрать фольгу и смазать ножки смесью мода и соевого соуса. Запекать ещё 10 минут при 190°.

Десерт на Новый год: шоколадно-апельсиновые маффины

Куриное яйцо – 3 шт.

Пшеничная мука – 2 ст.

Сметана 20% – 5 ст.л.

Растительное масло – 4 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахар – 100 г.

Апельсины – 1 шт.

Молочный шоколад – 100 г.

Яйца взбить с сахаром, добавить сметану и растительное масло. Добавить муку, разрыхлитель и тертый шоколад. С апельсина снять цедру и мелко натереть. Добавить в тесто.

Мякоть апельсина нарезать кубиками. На дно формочек для кексов выложить кубик апельсина и залить тестом. Выпекать при 180 градусах 30-35 минут.

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