Уволен художественный руководитель Театра белорусской драматургии 24.12.2021, 19:24

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Александр Гарцуев

Александр Гарцуев возглавлял театр с 2012 года.

Художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии Александр Гарцуев уволен со своей должности. Информацию об этом zerkalo.io подтвердили сотрудники театра.

Александр Гарцуев возглавлял театр с 2012 года. Среди его спектаклей в РТБД — «Тры Жызэлі», «Раскіданае гняздо», «Любоў людзей», «Кар'ера доктара Рауса» и другие.

Гарцуев начинал свою карьеру как актер Купаловского театра. Затем долгое время работал там режиссером. Его спектакль «Не мой», поставленный по произведению Алеся Адамовича, победил в пяти номинациях на Первой Национальной театральной премии.

Жена режиссера — народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик — и дочь — актриса Валентина Гарцуева — ушли из Купаловского после августовских событий 2020 года.

«Зачистка всего живого, талантливого и свободного продолжается. Привыкнуть сложно. Особенно, когда это касается твоих близких и родных. Обезглавили РТБД. В нем годы труда, идей, таланта, вдохновения Александра Гарцуева. Им это не нужно, они даже не понимают, чем это грозит. Но мы-то понимаем…» — написала журналистка Надежда Белохвостик.

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