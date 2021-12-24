В Абхазии оппозиция требует импичмента де факто президента 3 24.12.2021, 19:38

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В Сухуми проходят митинги.

В сепаратистской Абхазии оппозиция требует импичмента де факто президента Аслана Бжании. В Сухуми проходят митинги, имели место столкновения между протестующими и силовиками. Оппоненты властей недовольны энергетическим кризисом, сбоями в водоснабжении оккупированного региона, а также, как они утверждают, насилием со стороны сотрудников МВД против жителей региона, передает «Голос Америки».

Сепаратистский лидер Аслан Бжания сперва отказывался от переговоров, но затем был вынужден принять представителей оппозиции. Тем не менее, оппоненты и Бжания не смогли договориться. Требования оппозиция касательно его отставки остались неизменными, они также потребовали продление полномочий нынешнего абхазского парламента на один год, объясняя это необходимостью проведения реформ.

Тем не менее Бжания назначил парламентские выборы на 12 марта 2022 года. А сухумская прокуратура 23 декабря возбудила уголовное дело «по факту организации и участия в массовых беспорядках, применение насилия в отношении представителя власти, сопровождающиеся погромами и уничтожением имущества», в результате организации и проведения «несанкционированного митинга» 21 декабря блоком оппозиционных сил «Народно-патриотический союз Абхазии».

При этом абхазская оппозиция заявляет, что не допустит задержания своих сторонников.

Примечательно, что в оккупированной Абхазии в результате протеста противников ранее были смещены два сепаратистских лидера: в 2019 году – Рауль Хаджимба и в 2014 году – Александр Анкваб.

Борьба за доступ к «российской кормушке»?

Конфликтолог Паата Закареишвили, в прошлом госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия, рассказал, что в Абхазии существует два основных «клана» – т.е. группа Александра Анкваба, который в настоящее время занимает место де факто премьер-министра, и группа Ардзинбы – в которую входят родственники бывшего президента Владислава Ардзинбы и приближенные к ним лица.

Эксперт считает, что реальная суть нынешних протестов в Сухуми в желании оппозиции продлить на год полномочия парламента, чтобы не рисковать утратой влияния и иметь гарантированный доступ к российской финансовой помощи в течение определенного времени. Причины, по которым оппоненты Аслана Бжании требуют его отставки, согласно Закареишвили, «неподлинные», так как энергетический кризис и сбои с водоснабжением не связаны с правлением Бжании, сепаратистский регион страдал от них и при правлении его предшественника, представителя оппозиционной группировки – Рауля Хаджимбы.

«Все протесты и волнения в Абхазии связаны с стремлением оказаться у российской кормушки, т.е. получить полномочия распределять и тратить финансовую помощь России. За тридцать лет население региона в этом убедилось, именно поэтому жители Абхазии не участвуют в нынешних протестах, так как при различных правителях ситуация в регионе не меняется. Соответственно, даже те, кто недовольны Бжанией, не видят смысла в его отставке, так как их положение было не лучше и при его предшественниках», – сказал политолог.

Что касается России, эксперт считает, что Кремль не вмешивается в борьбу абхазских кланов, поскольку имеет гарантию того, что все силы в Абхазии настроены пророссийски. Закареишвили говорит, что вмешательство Москвы может усилить антироссийские настроения, соответственно, Москва обычно выжидает, и в итоге берет сторону того, кто оказывается победителем во внутри клановой борьбе.

Пассивная реакция Тбилиси

Политолог Александр Микиашвили обращает внимание на позицию Грузии относительно текущего противостояния в оккупированной Абхазии. Эксперт говорит, что если в предыдущие годы в схожих ситуациях Тбилиси «хотя бы делал шаблонные заявления», выражающие обеспокоенность в связи с волнениями в сепаратистском регионе и призывающие к разрядке напряженности, то в течение последних лет центральные власти игнорируют большинство событий, происходящих в оккупированном регионе.

«Грузинские политики преимущественно заняты политической борьбой друг с другом, поляризация настолько сильна, что они даже не обсуждают непростые социально-экономические проблемы граждан. Что касается Абхазии и Цхинвальского региона, они вообще отошли на более далекий план. А ведь Сухуми всего год назад давал сигналы о том, что хочет иметь торговые отношения с остальной Грузией. Да, все это было завешено угодной для России риторикой и лексикой, но ведь Тбилиси тогда даже не проявил интереса. К сожалению, до тех пор, пока грузинские политики не смогут достичь взаимопонимания друг с другом, то разговор о деоккупации и восстановлении доверия с абхазами и осетинами останется лишь на уровне слов», – считает Александр Микиашвили.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

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