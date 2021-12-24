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Директор минского ЖРЭО вместо соцжилья ремонтировал свои квартиры

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  • 24.12.2021, 19:44
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Директор минского ЖРЭО вместо соцжилья ремонтировал свои квартиры

Бесплатно был установлен и забор на даче директора.

Директор одного из минских ЖРЭО делал ремонт в своих квартирах вместо соцжилья. Об инциденте сообщила «Онлайнеру» пресс-служба РУВД.

По данным милиции, с февраля 2020 года по ноябрь 2021-го работники одного из ЖРЭО по указанию руководителя безвозмездно ремонтировали его квартиры, хотя должны были делать ремонт социального жилья, в том числе для детей-сирот. Из-за этого сдача объектов затянулась, а госпредприятие потеряло 8 тыс. рублей.

— В одной из квартир 49-летний директор проживал сам, вторая готовилась к сдаче в аренду или продаже. Бесплатно был установлен и забор на даче злоумышленника. При этом использовались материалы и топливо предприятия, — рассказали в милиции.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями.

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