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Какие обещания не сдержал Путин?

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  • 24.12.2021, 19:54
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Какие обещания не сдержал Путин?

Итоги прямых линий хозяина Кремля с 2001 года.

Начиная с 2001 года, правитель РФ Путин отвечает на вопросы граждан. Эти прямые линии или пресс-конференции с элементами прямой линии — стали уже ритуалом, терапевтическим сеансом и в то же время символом ручного управления в России, пишет «Новая газета».

Прямое обращение к президенту для многих — единственный способ достучаться до власти и решить проблемы, которые не решаются годами. Ну а для власти это способ показать, что все стабильно и обнадежить обещаниями. Таких обещаний с 2001 года было очень много.

Журналисты решили проверить, какие обещания были нарушены и где слова расходились с делами. Текст читает адвокат Илья Новиков.

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