Минский лицей № 2, который пытались отстоять родители учеников, закрывают 1 24.12.2021, 19:57

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Опубликован официальный документ.

Набор в столичный лицей № 2 в 2022 году проводиться не будет. Это следует из официального ответа Управления по образованию администрации Ленинского района Минска. Документ на своей странице в Facebook опубликовал Евгений Ливянт, пишет zerkalo.io.

В документе за подписью начальника управления Натальи Кучинской говорится, что все учащиеся, поступившие в лицей, смогут в нем доучиться «с получением документа об образовании установленного образца. Прием в 2022 году для обучения в лицее № 2 проводиться не будет».

Информация о о том, что в Минске собираются закрыть два учебных заведения — лицей № 1 и лицей № 2, появилась в начале декабря. В Министерстве образования тогда сказали, что распространенная в социальных сетях и «деструктивных каналах» информация не соответствует действительности.

Однако позже стало известно, что решение о закрытии учебных заведений уже практически принято. Родителей, чьи дети учатся в лицее № 2, эта ситуация не устроила. Они обратились с жалобами в Комитет по образованию Мингорисполкома.

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