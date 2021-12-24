Как в регионах обстоят дела с медициной? 1 24.12.2021, 20:09

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С медперсоналом все плохо.

В посёлке Дружный с населением 10 тысяч человек невропатолога нет более 7 лет, а в Марьиной Горке невропатологу за 80 лет, пишет телеграм-канал «БОР».

Жители поселка рассказали насколько всё плохо с медперсоналом. Врачи, которые могут работать, вынуждены уезжать из-за проблем с жильём. Местные власти не делают ничего, а простым жителям приходится ездить в Минск и лечиться на платной основе.

Вот такая платная бесплатная медицина на «островке стабильности».

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