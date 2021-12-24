закрыть
24 декабря 2021, пятница, 21:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как в регионах обстоят дела с медициной?

1
  • 24.12.2021, 20:09
  • 2,136
Как в регионах обстоят дела с медициной?

С медперсоналом все плохо.

В посёлке Дружный с населением 10 тысяч человек невропатолога нет более 7 лет, а в Марьиной Горке невропатологу за 80 лет, пишет телеграм-канал «БОР».

Жители поселка рассказали насколько всё плохо с медперсоналом. Врачи, которые могут работать, вынуждены уезжать из-за проблем с жильём. Местные власти не делают ничего, а простым жителям приходится ездить в Минск и лечиться на платной основе.

Вот такая платная бесплатная медицина на «островке стабильности».

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип