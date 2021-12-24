Спутниковые снимки показывают рост российской военной группировки у границ Украины 1 24.12.2021, 20:13

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Отмечен рост активности на трех объектах в Крыму и на пяти объектах на западе РФ.

Новые спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией, показывают, что Россия в последние недели продолжила наращивать свои силы в аннексированном Крыму и недалеко от границ с Украиной, в то же самое время настаивая на переговорах с США о гарантиях безопасности, которых она добивается, передает «Голос Америки».

Агентство «Рейтер» не смогло подтвердить полную достоверность последних изображений, полученных от американской компании Maxar Technologies. Кремль в пятницу заявил, что оставляет за собой право перемещать свои силы на российской территорию по своему усмотрению, добавив, что западные страны проводят «провокационные» военные маневры вблизи российских границ.

Лидеры США, Европы и Украины начали обвинять Россию в повторном наращивании войск у украинской границы в октябре, а до этого в апреле 2021 года. В обоих случаях поводом для обвинений стали изображения со спутника, опубликованные компанией Maxar. Президент США Джо Байден и другие лидеры считают, что Москва, похоже, готовится к нападению на Украину уже в следующем месяце, что в Кремле неоднократно отрицали.

На изображениях, опубликованных поздно вечером в четверг, 23 декабря, показана военная база в Крыму, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году. По состоянию на 13 декабря, на спутниковом снимке той же базы, сделанном Maxar, территория была наполовину пустой.

В Maxar сообщили, что за последние 10 дней на базу прибыла новая воинская часть уровня бригады. В ее составе несколько сотен бронемашин, в том числе боевых машин пехоты - БМП, танков, самоходных артустановок - САУ и средств ПВО.

«За последний месяц на наших спутниковых снимках с высоким разрешением было зафиксировано увеличение численности российских войск в Крыму, а также на нескольких полигонах на западе России по периферии украинской границы», - говорится в заявлении компании.

Представители Maxar отметили рост активности на трех объектах в Крыму и на пяти объектах на западе России.

Президент Путин заявил в четверг, что Россия хочет избежать конфликта, но нуждается в «немедленном» ответе США и их союзников на ее требования о гарантиях безопасности. Москва заявила, что ожидает начала переговоров с властями США по этому вопросу в январе. Переговоры, по словам представителей Кремля, могут пройти в Женеве.

Отвечая в пятницу на вопрос о наращивании российских войск возле границы с Украиной, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва действует в интересах собственной безопасности.

«Россия предпринимает определенные действия по перемещению и передислокации своих Вооруженных сил в рамках собственной территории на фоне весьма и весьма недружественных действий наших оппонентов по НАТО: Соединенных Штатов Америки и различных европейских стран, которые проводят весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости наших границ, - сказал Песков. - Это все вызывает нашу глубокую обеспокоенность и вынуждает нас принимать определенные меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности».

Джо Байден пригрозил жесткими экономическими санкциями и другими мерами в случае вторжения России в Украину. Представитель Белого дома заявил, что новые ответные меры могут включать в себя ужесточение экспортного контроля.

Россия заявляет, что хочет, чтобы НАТО прекратило свое расширение на Восток и гарантировало, что западный военный альянс не будет размещать определенные наступательные вооружения в Украине и в других соседних странах.

На других снимках компании Maxar видно, что на сделанных в начале декабря спутниковых фотографиях российского плацдарма в Солоти (Белгородская область), недалеко от украинской границы, заметно увеличилось количество военной техники в сравнении с аналогичным сентябрьским снимком.

По другим фотографиям заметно, что Россия продолжает наращивать свои силы в Ельне - российском городе примерно в 260 км к северу от границы с Украиной, и на полигоне Погоново недалеко от Воронежа.

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