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Шесть необычных объявлений о продаже жилья в Беларуси

  • 24.12.2021, 20:35
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Шесть необычных объявлений о продаже жилья в Беларуси

Одно из них о квартире на весь этаж.

Многие живут в обычной функциональной квартире с прямыми углами стен, потолком до 2,7 метров, удобным зонированием и обычным балконом. Ведь Беларусь большей частью застроена типовым функциональным жильем. Но есть и исключения, пишет myfin.by.

Форма помещений, их расположение, все это отработано годами и воспроизводится государственными и частными застройщиками в разных вариациях. Однако такого однообразия достаточно не всем, потому встречаются и выбивающиеся из общей канвы варианты. Владельцы квартир в старом фонде могут сильно разгуляться с ремонтом, учитывая толщину стен и высоту потолков. А в 90-х и начале 00-х сами архитекторы искали новые подходы и делали жилье больше необычным, чем функциональным. В Минске воплощались даже проекты двухэтажных квартир в хрущевках, к которым достраивали мансардные этажи, а хозяева делали ремонт в стиле барокко.

Журналисты собрали квартиры, отличающиеся своими планировками, внешним видом и даже архитектурой здания, в котором они находятся, от обычного жилья, которое мы находим простым и удобным.

Улица Новинковская

Самая простая квартира этого топа находится в Новинках. Это двухкомнатная на 49 квадратных метров в кирпичном доме 1996 года. В основном здесь хороший ремонт и функциональная планировка с большой кухней, раздельным большим санузлом и нишами в комнатах. От других эту квартиру отличает балкон, который больше напоминает третью комнату.

Здесь не менее 7 квадратных метров, два окна, стены, потолок, все признаки отдельного помещения. Хозяева даже организовали здесь рабочую зону. Однако это не может быть комнатой по документам, потому что тогда бы кухня и гостиная лишились окон на улицу. Просят за такую двухкомнатную квартиру $75 тысяч, по $1500 за квадрат.

Улица Киселева

Это улица в самом центре с парадными военными сталинками, ведущая к тихой Осмоловке. В глубине на перекрестке с Богдановича в одной из трехэтажек продают двухкомнатную квартиру с четырехметровыми потолками.

Кроме очень узких коридоров и кухни с высокими потолками, отчего они кажутся еще теснее, здесь есть двухъярусная детская. В комнате оборудовали тренажерную стенку, два рабочих места и второй этаж на половину комнаты, где разместили спальную зону. Так как это сталинка в центре, хоть и без ремонта, стоит она $108 тысяч, по $1690 за квадратный метр.

Улица Стариновская

«Английский» квартал Уручья с малоэтажными зданиями из красного кирпича возводили в начале 2000-х, поэтому не могли обойтись без странных планировок. Здесь нет ни одной прямоугольной комнаты, а все двери и окна сделаны на углах. Даже санузел здесь восьмиугольный. Но в целом в квартире отличный ремонт.

Гардеробная и кладовая переоборудованы здесь в детскую, все отделочные материалы, сантехника и электрика импортные, а также владельцы могут оставить всю мебель покупателю. Стоит она $94 тысячи, по $1730 за квадрат.

Переулок Одинцова

На первый взгляд это простая квартира в доме возле Медвежинского лесопарка. Просторная однушка на 49 квадратных метров с большим санузлом и кухней. Здесь хороший ремонт, а продается она с мебелью и бытовой техникой.

Однако находится она в одном из самых необычных домов Минска. Здесь нашлось место классическим балюстрадам, кирпичной облицовке и металлическому сайдингу.

При этом из дома торчат розовые, зеленые и голубые башни-пристройки, хотя на деле оказывается, что с обратной стороны все здание выполнено в таких цветах. Квартира в этом доме обойдется в $82 тысячи, по $1660 за квадратный метр.

Улица Денисовская

Еще одно детище 90-х – кирпичный дом с башней на улице Денисовской. Здесь трехкомнатная квартира одновременно означает и то, что она трехуровневая. На первом уровне находится вход и коридор с гардеробной. На следующем уровне кухня-столовая с современной техникой, которая была установлена только в 2021 году. На третьем – две спальни.

Вся мебель остается у нового владельца. Стоить это будет $107 тысяч, по $1440 за квадрат.

Улица Якубова

Эта квартира достойна любого барона, но находится она в простой кирпичной 15-этажке Серебрянки. Под одну квартиру выделен весь этаж – 355 квадратных метров.

Здесь 7 комнат, 4 санузла с сауной и бассейном, комната для персонала, личные гардеробные в спальнях и все остальные признаки жилья очень обеспеченного человека. Отделка и мебель в доме выполнены в версальском стиле с множеством узоров, картин, драпировок, колонн, огромных кроватей и ковров.

Продают квартиру уже больше года, и ей действительно трудно будет подобрать нового владельца, потому что стоит она $395 тысяч.

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